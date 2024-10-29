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Haberler Dizi Haberleri

Bahar 22. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk bölümü için "Bahar 22. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 09:47 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 10:10
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Bahar 22. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluşuyor Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 22. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

BAHAR 22. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR 22. BÖLÜM ÖZETİ

Timur'un Umay'ın velayetini almak istemesi, güllerinden doğmaya niyetli Bahar'a büyük bir darbe olur. Üstüne bir de Rengin'in hamlesi Bahar'ı iyice köşeye sıkıştırır. Süreyya'nın hastaneye veda edişi Bahar'a yeni bir umut ışığı doğurur. Her şeye rağmen evlenme kararı alan Aziz Uras ve Seren, iki aileyi isteme seremonisinde bir araya getirir. Efsun, Bahar'la girdiği annelik yarışını kazanmak için strateji değiştirir. Evren ise üvey kardeşi Cem'in başına açtığı belalarla uğraşmak zorunda kalır. Her şeyi yoluna sokmaya çalışan Bahar, kapısına gelen kötü bir sürpriz ile yüzleşmek üzeredir.

BAHAR 22. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

  • Demet Evgar
  • Buğra Gülsoy
  • Mehmet Yılmaz Ak
  • Hatice Aslan
  • Ecem Özkaya

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