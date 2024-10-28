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KUDÜS FATİHİ 30. bölüm izle FULL İZLE | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 28 Ekim Pazartesi günü 30. bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 30. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 30. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 12:20
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KUDÜS FATİHİ 30. bölüm izle FULL İZLE | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 30. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 28 Ekim Pazartesi günü yayımlanan 30. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 30. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 30. BÖLÜM ÖZETİ

Kudüs uğruna her türlü zorluğu göğüsleyen Selahaddin, Kahire arenadaki kılıç seslerini Kudüs nağmeleriyle susturan sesin büyüsüne kapılır. Balian ve Selahaddin arasında kıran kırana geçen savaşı eşsiz sesiyle durduran Şemse, Kadı Fazıl'ın Mısır'ın dirliği için istediği dileği geri çevirmemiş ve yeminini bozmuştur. Böylelikle İbelin kontluğunun varisi Balian ve Sultan Nureddin'in gözbebeği Selahaddin, Mısır'a çöken vezir Dırgam'ın hışmından kurtulmuştur.

Kadı Fazıl, Karategin ve Yaruki'nin yardımıyla Mısır'ın kargaşası içinde gemisini yürütme derdindeki namlı köle tüccarı Elyesa'nın elinden, Selahaddin'i kurtarabilecekler mi?

Hayatını İbelin'i Haçlı zihniyetine karşı korumakla geçirmiş Kont Hugh, kardeşi Balian'a fırsat bulup dinletemediği son isteğini dostu Lord Giyom'a emanet edecektir.

Selahaddin'i kuyuya atan Kerek Kontu Miles, üzerine oynanan oyunlarla canını Selahaddin'in avucuna bırakacaktır. Hırsını barışçıl ve hoşgörülü politikalarıyla perdeleyen Kral Amalrik, Surlu William'la birlikte ateşe attıkları silah arkadaşı Miles'ın cenazesine dahi katılmayacaktır. Gençlik ışıltısı ve güzelliğiyle akılları karıştıran Mila, kocası Miles'ın intikamını almaya and içecektir. Koku tutkunu kontes Mila'nın biricik yardımcısı ise Kahire çarşısı gibi fıkır fıkır kaynayan Cemşit olacaktır.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 30. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

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