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🎬 Kudüs Fatihi 31. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 31. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 31. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 12:30
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🎬 Kudüs Fatihi 31. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 31. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 31. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kudüs uğruna her türlü zorluğu göğüsleyen Selahaddin, Kahire arenadaki kılıç seslerini Kudüs nağmeleriyle susturan sesin büyüsüne kapılır. Balian ve Selahaddin arasında kıran kırana geçen savaşı eşsiz sesiyle durduran Şemse, Kadı Fazıl'ın Mısır'ın dirliği için istediği dileği geri çevirmemiş ve yeminini bozmuştur. Böylelikle İbelin kontluğunun varisi Balian ve Sultan Nureddin'in gözbebeği Selahaddin, Mısır'a çöken vezir Dırgam'ın hışmından kurtulmuştur.

Kadı Fazıl, Karategin ve Yaruki'nin yardımıyla Mısır'ın kargaşası içinde gemisini yürütme derdindeki namlı köle tüccarı Elyesa'nın elinden, Selahaddin'i kurtarabilecekler mi?

Hayatını İbelin'i Haçlı zihniyetine karşı korumakla geçirmiş Kont Hugh, kardeşi Balian'a fırsat bulup dinletemediği son isteğini dostu Lord Giyom'a emanet edecektir.

Selahaddin'i kuyuya atan Kerek Kontu Miles, üzerine oynanan oyunlarla canını Selahaddin'in avucuna bırakacaktır. Hırsını barışçıl ve hoşgörülü politikalarıyla perdeleyen Kral Amalrik, Surlu William'la birlikte ateşe attıkları silah arkadaşı Miles'ın cenazesine dahi katılmayacaktır. Gençlik ışıltısı ve güzelliğiyle akılları karıştıran Mila, kocası Miles'ın intikamını almaya and içecektir. Koku tutkunu kontes Mila'nın biricik yardımcısı ise Kahire çarşısı gibi fıkır fıkır kaynayan Cemşit olacaktır.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 31. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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