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Haberler Dizi Haberleri

YALAN 22. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan 22. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. İlk bölümden bu yana büyük beğeni toplayan Yalan yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Kanal D Yalan 22. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 12:20
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YALAN 22. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. Sevilen dizinin başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman ve Eylül Tumbar yer alıyor. Yalan 22. bölüm fragmanı için ise araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...

YALAN 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Annesinin gerçek kimliğinin farklı olduğunu öğrenen Duru, bunun peşine düşer. Bu sefer annesiyle hesaplaşmaktan çekinmeyen Duru, Berrin'i geçmişiyle yüzleşmeye zorlarken, Melike Duru'ya en büyük duygusal desteği verir. Bu durum beklenmedik şekilde anne kızın bir araya gelmesine aracılık eder. Melike'nin Duru'ya kavuşmasına çok az kalmıştır. Berrin ise Yusuf'a ses kaydı oyunu için kızsa da Yusuf'un tüm gerçeği ortaya çıkarmadığını bilmek bir nebze olsun aralarını yumuşatır. Ancak esas büyük şoku, savcı tarafından Haluk Aksoy dosyasında şüpheli gösterilmeleri ile yaşayacaklardır. Yusuf kendini cinayetten kurtarmak için kurduğu tezgâhı işletirken, Yaman da bir an olsun işin peşini bırakmaz. Ancak soruşturmaları sırasında Hazal'ın Yusuf'la birlikte olduğunu öğrenen Yaman'ın aklı karışmaya başlar.

Aynı zamanda Hülya da Hazal ve Yusuf arasında tam olarak neler yaşandığını anlamaya çalışır. Bir dedektif gibi evde iz süren Hülya, karşılaştığı şey karşısında şoka uğrayacaktır. Kadir'in mutluluğu için çabalayan Zehra da Melike'yi sürpriz bir davetle ikilemde bırakır. Yaman'ın plaket gecesine gitmek için hazırlanan Melike, çok büyük bir karar vermek zorundadır. Yaman'ın davetine mi gidecek? Kadirlere mi? Olayların akışına kapılmak yerine bu sefer kendi kaderini çizmeye karar veren Duru ise ip uçlarının peşine düşer. Bu ip uçlarını onu hiç olmadık biriyle karşı karşıya getirir. Yoksa bu kişi ona hayatının sırrını söyleyecek midir?

YALAN 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Aslıhan Güner

  • Feyyaz Duman

  • Eylül Tumbar

  • Yeşim Ceren Bozoğlu

  • Özge Borak

  • Emir Benderlioğlu

  • Serra Pirinç

  • Atakan Hoşgören

  • Renan Bilek

  • Kubilay Tunçer

  • Zeynep Eronat

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