YALAN 21. BÖLÜM FULL İZLE | Yalan yeni bölüm tek parça HD izle

Ekranların yeni dizisi Yalan, Kanal D ekranlarından seyirci karşısına çıkacak. 21. yeni bölümü ile ekranlara gelen olan Yalan dizisi, kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalan 21. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

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YALAN 21. BÖLÜM ÖZETİ

Annesinin gerçek kimliğinin farklı olduğunu öğrenen Duru, bunun peşine düşer. Bu sefer annesiyle hesaplaşmaktan çekinmeyen Duru, Berrin'i geçmişiyle yüzleşmeye zorlarken, Melike Duru'ya en büyük duygusal desteği verir. Bu durum beklenmedik şekilde anne kızın bir araya gelmesine aracılık eder. Melike'nin Duru'ya kavuşmasına çok az kalmıştır. Berrin ise Yusuf'a ses kaydı oyunu için kızsa da Yusuf'un tüm gerçeği ortaya çıkarmadığını bilmek bir nebze olsun aralarını yumuşatır. Ancak esas büyük şoku, savcı tarafından Haluk Aksoy dosyasında şüpheli gösterilmeleri ile yaşayacaklardır. Yusuf kendini cinayetten kurtarmak için kurduğu tezgâhı işletirken, Yaman da bir an olsun işin peşini bırakmaz. Ancak soruşturmaları sırasında Hazal'ın Yusuf'la birlikte olduğunu öğrenen Yaman'ın aklı karışmaya başlar.

Aynı zamanda Hülya da Hazal ve Yusuf arasında tam olarak neler yaşandığını anlamaya çalışır. Bir dedektif gibi evde iz süren Hülya, karşılaştığı şey karşısında şoka uğrayacaktır. Kadir'in mutluluğu için çabalayan Zehra da Melike'yi sürpriz bir davetle ikilemde bırakır. Yaman'ın plaket gecesine gitmek için hazırlanan Melike, çok büyük bir karar vermek zorundadır. Yaman'ın davetine mi gidecek? Kadirlere mi? Olayların akışına kapılmak yerine bu sefer kendi kaderini çizmeye karar veren Duru ise ip uçlarının peşine düşer. Bu ip uçlarını onu hiç olmadık biriyle karşı karşıya getirir. Yoksa bu kişi ona hayatının sırrını söyleyecek midir?

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