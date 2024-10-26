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Haberler Dizi Haberleri

GÖNÜL DAĞI 151. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

Gönül Dağı 151. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen dizi bu hafta yine herkese keyifli anlar yaşatacak. TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı bu hafta neler olacağına dair ipucu verecek...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 12:20
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GÖNÜL DAĞI 151. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 151. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 151. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 151. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Amcaoğulları Ramot için şevkle çalışmaya devam eder. Son hazırlıkları yaptıktan sonra kasabalıya sunmaya karar verirler. Ramot çalışacak mıdır?

Kenan, hastasını kaybetmenin acısıyla depresyona girer. Doktorluk mesleğiyle ilgili beklenmedik bir karar alır. Kenan ne yapacaktır?

Erkan, evlilik için para biriktirmektedir. Cemile'nin halı işinde yardım etmeye başlar. Sipariş verilen halıların başına neler gelecektir?

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 151. bölüm fragmanı izle

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