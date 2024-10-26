GÖNÜL DAĞI 150. BÖLÜM İZLE | TRT 1 Gönül Dağı son bölüm izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 150. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.
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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Amcaoğulları Ramot için şevkle çalışmaya devam eder. Son hazırlıkları yaptıktan sonra kasabalıya sunmaya karar verirler. Ramot çalışacak mıdır?
Kenan, hastasını kaybetmenin acısıyla depresyona girer. Doktorluk mesleğiyle ilgili beklenmedik bir karar alır. Kenan ne yapacaktır?
Erkan, evlilik için para biriktirmektedir. Cemile'nin halı işinde yardım etmeye başlar. Sipariş verilen halıların başına neler gelecektir?
GÖNÜL DAĞI 150. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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GÖNÜL DAĞI KONUSU
Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.
GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI
Berk Atan - Taner
Gülsim Ali - Dilek
Semih Ertürk - Veysel Kaya
Melis Sevinç - Selma Çiçek
Hazal Çağlar - Asuman
Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya
Cihat Süvarioğlu - Ramazan
Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan
Zümre Meğreli - Elif
Ferhat Eşsiz - Producer
Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer
Eser Eyüboğlu - Selami Ferses
Ali Düşenkalkar - Muammer
Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam
Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
Feyza Işık - Döndü Kaya
Cemre Melis Çınar - Fadime
Çiğdem Aygün - Keriman
Utku Ateş - Serdar
Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen
Ramiz Mullamusa - Aziz
Şebnem Dilligil - Halime Kaya
Nuri Gökaşan - Dişçi Musa
Ege Aydan - Münir Başkan
Cemil Şahin - Behçet
Halil Ergün
Ergun Kuyucu - Ali
Ruhi Sarı - Fikret