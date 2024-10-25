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Kara Ağaç Destanı 22. bölüm FULL İZLE | TRT 1 Kara Ağaç Destanı son bolüm izle

TRT'nin dizisi Kara Ağaç Destanı yayınlandığı ilk bölümden bu yana izleyicinin dikkatini çekti. “Kara Ağaç Destanı'nda; 1950 ve 1970’li yıllarda Anadolu’nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 22. bölüm izle aramaları hız kazanırken 22. bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 11:09 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 11:10
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Kara Ağaç Destanı 22. bölüm FULL İZLE | TRT 1 Kara Ağaç Destanı son bolüm izle

Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta Cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 22. bölüm izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı 22. bölüm linki haberimizde...

KARA AĞAÇ DESTANI 22. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI 22. BÖLÜM ÖZETİ

Raziye, hastanede ölüm kalım savaşı vermektedir. Ömer, bundan dolayı derin bir acı içindedir. Annesine şimdiye kadar zarar veren herkesten tek tek hesap sormaya kararlıdır. Sultan, onu sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamaz. Ömer artık Kara Ağaç'ta kendi adaletini uygulayacaktır.

Diğer tarafta Celal Ağa, adım adım kendisine doğru gelen Ömer'i durdurmak için çare arar. Fakat ne yaparsa yapsın Ömer'e ulaşamaz ve kaçınılmaz son gerçekleşir. Ömer ve Celal Ağa karşı karşıya gelir. Geriye tek bir soru kalır: Ömer'in Celal Ağa'ya uygulayacağı adalet ne olacaktır?

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI

  • Emre Kıvılcım

  • Meltem Akçöl

  • Olgun Şimşek

  • Özlem Conker

  • Arman Uslu

  • Merih Öztürk

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