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SİYAH KALP YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Siyah Kalp 8. bölüm fragmanı full

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği Siyah Kalp Show TV ekranlarından izleyici karşısına geçiyor. Oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla dikkat çeken dizinin 8. bölümünü merak edenler Show TV Siyah Kalp dizisi yeni bölüm fragmanı aramaları yapıyor. Detayları sizler için derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 14:30 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 15:00
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SİYAH KALP YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Siyah Kalp 8. bölüm fragmanı full

Geçmişin saklı defterlerinin yıllar sonra açılacağı 'Siyah Kalp'te herkes haklı, kimse masum değil. Entrikalarla örülü bir ailenin güç ve iktidar savaşını konu edinen dizi Show TV'de izleyiciyi ekrana kilitliyor. "Siyah Kalp 8. bölüm fragmanı izle full, Siyah Kalp dizisi yeni bölüm fragmanı tek parça" sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

SİYAH KALP 8. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

SİYAH KALP GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek ve Nuh'un gerçeklerin ortaya çıkması için savaşları sürüyorken Şansalanlar konağında ortalık karışıyor. Sumru'nun Samet'e "Benim de sana söylemek istediğim bir şey var." demesi Gerçekler ortaya çıkacak mı? sorusunu akıllara getiriyor.

SİYAH KALP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği dizide izleyiciler, Kapadokya'nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar'ın gizemli ve entrika dolu hikayesine şahit olacak. Aşk, gizem ve tutkunun buluştuğu 'Siyah Kalp' izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

BU HİKAYEDE HERKES HAKLI, KİMSE MASUM DEĞİL!

Geçmişin saklı defterlerinin yıllar sonra açılacağı 'Siyah Kalp'te herkes haklı, kimse masum değil. Entrikalarla örülü bir ailenin güç ve iktidar savaşının arasında yaşanacak mücadelelerle dolu aşk hikayeleri izleyicileri derinden etkileyecek.

SİYAH KALP OYUNCULARI

Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin) Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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