  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri

Sandık Kokusu 32. bölüm izle tek parça | Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm kesintisiz izle

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin başrolünü paylaştığı dizi bu hafta 32. bölümü ile yayınlanıyor. İzleyiciler "Sandık Kokusu 32. bölüm izle tek parça, Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm kesintisiz izle" sorguları yaparken detayları sizler için derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 15:40 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 16:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sandık Kokusu 32. bölüm izle tek parça | Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm kesintisiz izle

SANDIK KOKUSU 32. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin ilgiyle takip edilen yapımı Sandık Kokusu yeni sezonuyla geri döndü. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi seyirciler anne kız rolünde izliyor. Sandık Kokusu 32. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 23 Ekim Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

SANDIK KOKUSU 32. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU 32. BÖLÜM ÖZETİ

Kıvanç, Karsu ve Mert, Tekin'in kızı Nilüfer'in yardımıyla Irmak'ın tutulduğu yeri öğrenirler. Irmak kurtarılırken, Tekin polisler tarafından tutuklanır. Mafya ile başı belada olan Reha, canından endişe etmeye başlar. Rahim'in bedel olarak bir milyon dolar istemesiyle daha da sıkışır. Kıvanç herkesle birlikte Bora'yı da kulübüne davet eder. Sarhoş bir adamın Karsu'yu rahatsız etmesiyle birlikte gecenin sonu karakolda biter.

Site görevlisi Ekrem'i Albay zanneden Gülnaz, Türkan aracılığıyla bir görüşme ayarlar. Ancak karşısında yaşlı, gerçek Albay'ı görünce neye uğradığını şaşırır. Ekrem mevzusunu öğrenen Filiz, Gülnaz'ı Hasan'a söylemekle tehdit eder. Ancak Gülnaz her şeyi Hasan'a itiraf ederek Filiz'i şaşırtır. Çıkmak için Bora'nın aramasını bekleyen Ayça, Bora'nın Karsu'yu almaya geldiğini görünce şok olur. İlk defa yenildiğini hissederken Karsu'ya iyice bilenecektir.

SANDIK KOKUSU 32. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

  • Demet Akbağ

  • Özge Özpirinçci

  • Metin Akdülger

  • Necip Memili

  • Levent Can

  • Mina Akdin

  • Ergun Kuyucu

  • Kayhan Açıkgöz

REKLAM - Türk Telekom
Mourinho kötü haberi verdi! Oosterwolde...
DİĞER
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu! Yapay zeka açıkladı...
Son dakika: Ankara TUSAŞ'ta silah ve patlama sesleri
Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte G.Saray'ın Elfsborg maçı 11'i
G.Saray'dan orta saha sürprizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da Göztepe mesaisi sürüyor Fırtına'da Göztepe mesaisi sürüyor 15:10
Mourinho kötü haberi verdi! Oosterwolde... Mourinho kötü haberi verdi! Oosterwolde... 15:03
G.Saraylılar bu habere çok sinirlenecek! Osimhen... G.Saraylılar bu habere çok sinirlenecek! Osimhen... 14:39
Antony'den flaş F.Bahçe ve Mourinho sözleri! Antony'den flaş F.Bahçe ve Mourinho sözleri! 14:21
Galatasaray Elfsborg maçı yayın bilgisi! Galatasaray Elfsborg maçı yayın bilgisi! 14:14
Galatasaray Avrupa Ligi maçı detayları! Galatasaray Avrupa Ligi maçı detayları! 14:01
Daha Eski
Gio'dan Semih kararı! İşte Beşiktaş'ın Lyon maçı 11'i Gio'dan Semih kararı! İşte Beşiktaş'ın Lyon maçı 11'i 13:58
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 13:55
Promitheas - Galatasaray basketbol maçı detayları! Promitheas - Galatasaray basketbol maçı detayları! 13:43
Kartal'ın Lyon hazırlıkları tamam! Kartal'ın Lyon hazırlıkları tamam! 13:26
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 12:37
Demirbay'dan flaş milli takım açıklaması! Demirbay'dan flaş milli takım açıklaması! 12:34