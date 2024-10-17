YALAN 20. BÖLÜM FULL İZLE | Yalan yeni bölüm tek parça HD izle

Ekranların yeni dizisi Yalan, Kanal D ekranlarından seyirci karşısına çıktı. 20. yeni bölümü ile ekranlara gelen olan Yalan dizisi, kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalan 20. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

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YALAN GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Melike, Hazal'dan duydukları karşısında şoke olurken Hazal panikle kendini affettirmek ister. Fakat o sırada gelen Cengiz'in yaralanma haberiyle apar topar hastaneye giderler. Melike'yi karşısında gören Hülya tüm hıncını ondan almak isteyince iki kardeş bir kere daha karşı karşıya gelir. Yine de bu olaydan ikisinin de şüphelendiği ismin Karacalar olması Hülya'yı düşüncesizce bir hamle yapmaya iter. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hülya, Karacaların öfkesinden nasibini alır. Bu esnada davanın tek tanığı olan Necdet'in ölüm haberini alan Yaman, dosyaya koymak için sağlam deliller arıyordur. Hazal da Necdet'in ölümünden sonra suçluluk hissiyle Yusuf'un kapısına dayanır fakat Yusuf onu rahatlatacağı yerde daha da kendi safına çeker.

Bu sırada Yusuf, Yaman tarafından da köşeye sıkıştırılır. Yaman, Cengiz'le olan bağlantısı üstüne Aksoylarda CEO olduğunu da öğrenmesiyle Yusuf'un üstüne gider. Yusuf dört bir yandan kuşatılırken Kerim de artık içindeki şüpheleri daha fazla dizginleyemez ve abisine Berrin'le aralarındaki münasebeti sorar, Yusuf bunu incelikle yalanlarken bir yandan da Kerim'in şüpheleriyle birlikte artık bir şeyler yapması gerektiğini anlar. Kadir annesiyle hesaplaşmak isterken Zehra'nın hastalığıyla ilgili doktorun verdiği yeni bilgiler onu şoke eder. Zehra da kendini kötü bir sona hazırladığı için bundan sonra Hazal'ı yanında ister. Hazal ise her şeyi kaybedeceği düşüncesiyle kendi planını çoktan yapmıştır. Zehra'yı da oyuna getiren Hazal'ın yaptığı akıl almaz planı öğrenen Melike bu defa çok sert karşısına dikilir. Hazal, içine düştüğü cehennemden ancak Duru'yu yok ederek çıkacağına inanır. Peki Melike, gözü dönmüş olan Hazal'ı durdurabilecek midir?

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YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?