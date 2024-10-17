  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri

SİYAH KALP YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Siyah Kalp 7. bölüm fragmanı full

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği Siyah Kalp Show TV ekranlarından izleyici karşısına geçiyor. Oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla dikkat çeken dizinin 7. bölümünü merak edenler Show TV Siyah Kalp dizisi yeni bölüm fragmanı aramaları yapıyor. Detayları sizler için derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 17:16 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 17:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SİYAH KALP YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Siyah Kalp 7. bölüm fragmanı full

Geçmişin saklı defterlerinin yıllar sonra açılacağı 'Siyah Kalp'te herkes haklı, kimse masum değil. Entrikalarla örülü bir ailenin güç ve iktidar savaşını konu edinen dizi Show TV'de izleyiciyi ekrana kilitliyor. "Siyah Kalp 7. bölüm fragmanı izle full, Siyah Kalp dizisi yeni bölüm fragmanı tek parça" sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

SİYAH KALP 7. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

SİYAH KALP GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Melek ve Nuh'un gerçeklerin ortaya çıkması için savaşları sürüyorken Şansalanlar konağında ortalık karışıyor. Sumru'nun Samet'e "Benim de sana söylemek istediğim bir şey var." demesi Gerçekler ortaya çıkacak mı? sorusunu akıllara getiriyor.

SİYAH KALP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği dizide izleyiciler, Kapadokya'nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar'ın gizemli ve entrika dolu hikayesine şahit olacak. Aşk, gizem ve tutkunun buluştuğu 'Siyah Kalp' izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

BU HİKAYEDE HERKES HAKLI, KİMSE MASUM DEĞİL!

Geçmişin saklı defterlerinin yıllar sonra açılacağı 'Siyah Kalp'te herkes haklı, kimse masum değil. Entrikalarla örülü bir ailenin güç ve iktidar savaşının arasında yaşanacak mücadelelerle dolu aşk hikayeleri izleyicileri derinden etkileyecek.

SİYAH KALP OYUNCULARI

Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin) Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Zaha'yı yerden yere vurdular!
İrfan Can'dan Mourinho itirafı!
DİĞER
Anne Umut Akyürek’in zor anları! Umut Akyürek kızının yasaklı madde kullandığını açıkladı: Kendimi odaya kilitledim!
Yahya Sinwar öldü mü? İsrail ordusundan suikast iddiası! El Cezire'den Hamas mesajı
Özbek'ten olay hamle! Takımın huzurunu sağlama alacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur programı belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur programı belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur programı belli oldu! 16:58
Hacıosmanoğlu’ndan Slovenya ziyareti! Hacıosmanoğlu’ndan Slovenya ziyareti! 16:44
F.Bahçe'de Samsun maçı hazırlıkları son hız! F.Bahçe'de Samsun maçı hazırlıkları son hız! 16:11
Zaha'yı yerden yere vurdular! Zaha'yı yerden yere vurdular! 16:04
Roberto Hilbert: Şampiyonluk favorim... Roberto Hilbert: Şampiyonluk favorim... 15:18
Yeni Malatya'dan flaş karar! Ligden çekilme... Yeni Malatya'dan flaş karar! Ligden çekilme... 13:49
Daha Eski
Bronckhorst kara kara düşünüyor! Derbi öncesi... Bronckhorst kara kara düşünüyor! Derbi öncesi... 13:43
Samsunspor'da F.Bahçe mesaisi sürüyor Samsunspor'da F.Bahçe mesaisi sürüyor 13:05
İşte F.Bahçe'de Samsun maçı öncesi son durum! İşte F.Bahçe'de Samsun maçı öncesi son durum! 12:48
Galatasaray - Roma maçı hangi kanalda? Galatasaray - Roma maçı hangi kanalda? 12:14
Özbek'ten olay hamle! Takımın huzurunu sağlama alacak Özbek'ten olay hamle! Takımın huzurunu sağlama alacak 11:34
Kerem ve Orkun'a büyük şok! Kerem ve Orkun'a büyük şok! 10:57