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GÖNÜL DAĞI 150. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

Gönül Dağı 150. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen dizi bu hafta yine herkese keyifli anlar yaşatacak. TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı bu hafta neler olacağına dair ipucu verecek...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 00:20
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GÖNÜL DAĞI 150. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 150. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 150. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 150. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İrfan ve ailesinin kaza haberini duyan Taner, telaşla hastaneye gider. İrfan ve eşi Kader ameliyata alınmıştır. İrfan yaşayacak mıdır?

Ramazan ve Behçet, yapımcıyı Asuman'ı tekrar sunucu yapması için ikna etmeye çalışır. Yapımcı yeni bir sunucuyla anlaşmıştır. İkili ne yapacaktır?

Elif, Cemile aralarındaki kırgınlık yüzünden içten içe üzülürken hastanede karşılaşırlar. İki elti tekrar barışır. Kenan'ın hastasını ameliyat masasında kaybetmesiyle neler yaşanacaktır?

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 150. bölüm fragmanı izle

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