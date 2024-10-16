  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri

Taş Kağıt Makas final bölümü izle full kesintisiz | Kanal D Taş Kağıt Makas dizisi son bölüm izle

Her hafta çarşamba akşamları izleyici karşısına geçen Taş Kağıt Makas dizisi final yapıyor. Kanal D'de yayınlanan diziye bu sezonda yeni karakterler de dahil oldu. Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği dizinin son bölümüne dair "Taş Kağıt Makas final bölümü izle full kesintisiz, Kanal D Taş Kağıt Makas dizisi son bölüm izle" sorguları hız kazandı. Detayları sizler için derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 19:50 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 20:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Taş Kağıt Makas final bölümü izle full kesintisiz | Kanal D Taş Kağıt Makas dizisi son bölüm izle

Kanal D'nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu final yapıyor. Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un, alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesinin konu edildiği dizinin 19. final bölümü izleme linki haberimizde...

TAŞ KAĞIT MAKAS 19. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Harun Yakar'ın Adem'i tanıklık yolundan döndürmesi, Umut'un her şeyini adadığı davasını kaybetmesine neden olur. Davayı kaybeden Umut, yeni bir gerçekle yüzleşir. En başından beri sır saklayan, onun tuzağa çekilmesine sebep olan kişi Harun Yakar'dır. Umut ve Harun arasında, büyük bir savaş başlar.

Bünyamin Emirkıran'ın tahliye edilmesi, Emirkıranlar'da dengelerin yeniden kurulmasına neden olur. Her şeyini geri almak isteyen Bünyamin, Fecir'i geçmiş suçlarıyla tehdit eder. Fecir, hapse girmemek için babasının teklifini kabul etmek zorundadır.

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU NEDİR?

Umut, babasını kurtarmak için çırpınmaktadır. Avukat sıkıntısı yüzünden ne yapacağını şaşıran Umut, Harun'u buluyor. Harun, kirli ve zengin kişilerin avukatı olarak tanınmasından dolayı Umut için riskli bir kişidir. Harun, karmaşık bir dava olduğunu gördüğü olayı kabullenir. Umut ile cezaevindeki babasını görmeye giden Harun, olayı anlamak için Rıza'ya sorduğu sorunun yanıtı karşısında büyük şaşkınlık yaşar.

TAŞ KAĞIT MAKAS 19. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS 19. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI

  • Ekin Koç
  • Serra Arıtürk
  • Ozan Güven
  • Hande Ataizi
  • Burak Yörük
  • Hüseyin Avni Danyal

F.Bahçe'ye bedava dünya yıldızı!
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
DİĞER
Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! İşte Hasan Yalnızoğlu’nun cenazesinden o duygu yüklü anlar!
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan A Haber'de önemli açıklamalar
G.Saray’a Icardi şoku! Devre arasında...
Mourinho'ya sevindiren haber! 4 futbolcu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü 19:41
Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi 19:39
Osimhen'den sakatlık açıklaması! Osimhen'den sakatlık açıklaması! 17:58
Wilbekin ameliyat oldu Wilbekin ameliyat oldu 17:50
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 17:10
G.Saray’a Icardi şoku! Devre arasında... G.Saray’a Icardi şoku! Devre arasında... 16:54
Daha Eski
Beşiktaş'a durmak yok! Beşiktaş'a durmak yok! 16:45
9. hafta hakemleri açıklandı 9. hafta hakemleri açıklandı 16:13
"Zaha'nın yapması gereken..." "Zaha'nın yapması gereken..." 15:37
Kerem'in golü aday gösterildi! Kerem'in golü aday gösterildi! 15:07
Mourinho'ya sevindiren haber! 4 futbolcu... Mourinho'ya sevindiren haber! 4 futbolcu... 14:56
G.Saray'ı yıkan haber! Torreira'nın transferini açıkladı G.Saray'ı yıkan haber! Torreira'nın transferini açıkladı 14:36