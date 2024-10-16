Taş Kağıt Makas final bölümü izle full kesintisiz | Kanal D Taş Kağıt Makas dizisi son bölüm izle

Kanal D'nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu final yapıyor. Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un, alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesinin konu edildiği dizinin 19. final bölümü izleme linki haberimizde...

TAŞ KAĞIT MAKAS 19. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Harun Yakar'ın Adem'i tanıklık yolundan döndürmesi, Umut'un her şeyini adadığı davasını kaybetmesine neden olur. Davayı kaybeden Umut, yeni bir gerçekle yüzleşir. En başından beri sır saklayan, onun tuzağa çekilmesine sebep olan kişi Harun Yakar'dır. Umut ve Harun arasında, büyük bir savaş başlar.

Bünyamin Emirkıran'ın tahliye edilmesi, Emirkıranlar'da dengelerin yeniden kurulmasına neden olur. Her şeyini geri almak isteyen Bünyamin, Fecir'i geçmiş suçlarıyla tehdit eder. Fecir, hapse girmemek için babasının teklifini kabul etmek zorundadır.

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU NEDİR?

Umut, babasını kurtarmak için çırpınmaktadır. Avukat sıkıntısı yüzünden ne yapacağını şaşıran Umut, Harun'u buluyor. Harun, kirli ve zengin kişilerin avukatı olarak tanınmasından dolayı Umut için riskli bir kişidir. Harun, karmaşık bir dava olduğunu gördüğü olayı kabullenir. Umut ile cezaevindeki babasını görmeye giden Harun, olayı anlamak için Rıza'ya sorduğu sorunun yanıtı karşısında büyük şaşkınlık yaşar.

TAŞ KAĞIT MAKAS 19. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS 19. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI