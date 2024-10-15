Mehmed: Fetihler Sultanı 20. BÖLÜM FRAGMANI | Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 19. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 20. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 20. bölüm fragmanı izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmed Guistinianni'nin şehre girmesinden Baltaoğlu Süleyman Paşa'yı sorumlu tutar. Baltaoğlu'nun ibret taşında kellesini vurulacak mı? Çandarlı donanmanın başındaki Baltaoğlu'na verilen hüküm karşısında ne yapacak? Mehmed'i bu kararından vazgeçirebilecek mi?

Haremde ise Şehzade Beyazıd'ın, Mustafa'ya ilgi ve alakadan dolayı rahatsızlığı devam edecek mi?

Öte yandan Mora'da bulunan Demetrios'un peşine giden Baliler amaçlarına ulaşabilecek mi? Onları yolda bekleyen zorluk ve engeller neler olacak? Demetrios eşi Teodore ile birlikte planları ne olacak? Bu sırada Konstantiniye'ye gelen Guistinianni'nin askerlerini Konstantinapol halkı nasıl karşılayacak? Kuşatma öncesi Osmanlı ve Bizans tarafında taktik savaşları, Mehmed'in surlara ve kritik kapılara yönelik hamleleri neler olacak? Mehmed'in bu düşüncelerine karşılık Zağanos, İshak Paşa, diğer Kubbealtı vüzerasının fikri ne olacak?

Öte taraftan Konstantinos, Notaras ve Giustinianni'nin savunmaya yönelik stratejileri neler olacaktır?