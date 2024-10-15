Mehmed: Fetihler Sultanı 19. BÖLÜM İZLE FULL | TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitleyecek. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 19. bölüm izleme linki haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 19. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI 19. BÖLÜM ÖZETİ

Mehmed Guistinianni'nin şehre girmesinden Baltaoğlu Süleyman Paşa'yı sorumlu tutar. Baltaoğlu'nun ibret taşında kellesini vurulacak mı? Çandarlı donanmanın başındaki Baltaoğlu'na verilen hüküm karşısında ne yapacak? Mehmed'i bu kararından vazgeçirebilecek mi?

Haremde ise Şehzade Beyazıd'ın, Mustafa'ya ilgi ve alakadan dolayı rahatsızlığı devam edecek mi?

Öte yandan Mora'da bulunan Demetrios'un peşine giden Baliler amaçlarına ulaşabilecek mi? Onları yolda bekleyen zorluk ve engeller neler olacak? Demetrios eşi Teodore ile birlikte planları ne olacak? Bu sırada Konstantiniye'ye gelen Guistinianni'nin askerlerini Konstantinapol halkı nasıl karşılayacak? Kuşatma öncesi Osmanlı ve Bizans tarafında taktik savaşları, Mehmed'in surlara ve kritik kapılara yönelik hamleleri neler olacak?

Mehmed'in bu düşüncelerine karşılık Zağanos, İshak Paşa, diğer Kubbealtı vüzerasının fikri ne olacak?

Öte taraftan Konstantinos, Notaras ve Giustinianni'nin savunmaya yönelik stratejileri neler olacaktır?