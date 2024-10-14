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GÜZEL AŞKLAR DİYARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE FULL - Güzel Aşklar Diyarı 5. bölüm fragmanı

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Güzel Aşklar Diyarı konusu ile ilgi çekti. Dizide Kapadokya'nın eşsiz doğasında yaşanan imkansız bir aşk hikayesinin ekrana geliyor. İzleyiciler bir sonraki bölüm için araştırmalara başlarken "Güzel Aşklar Diyarı 5. bölüm fragmanı izle, Güzel Aşklar Diyarı yeni bölüm fragmanı" sorguları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 14:20
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GÜZEL AŞKLAR DİYARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE FULL - Güzel Aşklar Diyarı 5. bölüm fragmanı

Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Güzel Aşklar Diyarı 5. bölümü ile ekrana geliyor. Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor. Güzel Aşklar Diyarı 5. bölüm fragmanı izle, Güzel Aşklar Diyarı yeni bölüm fragmanı sorgularına dair detayları sizler için derledik.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Roza'nın Tufan'a silah doğrultması, Tufan'ın ellerinden kaçmasına sebep olur. Arhan, Deniz'le aralarındaki buzları eritmeye uğraşırken Lal'in evden kaçıp Alaca konağına sığınması Deniz ve Arhan arasında yeni bir gerilim başlatır. Arhan'ın peşinde oldukları kamyoneti bulmak için gittiği yerde yaşayacağı şok bütün planlarını etkileyecektir.

Bu sırada Deniz, kendisine gelen bir teklifle hastanede çalışmak için görüşmeye gider. Ancak henüz farkında olmasa da yolu hayatını etkileyecek biriyle kesişmiştir. Tüm bunlar yaşanırken Gönül, beklemediği bir anda konağın en büyük sırrını öğrenir.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI KONUSU NEDİR?

İzmirli bir doktor olan Deniz, sevgilisi Arhan'ın doğup büyüdüğü yerleri görmek ve ailesiyle tanışmak için onunla Kapadokya'ya gider. Deniz, Arhan'ın ailesiyle tanışmayı beklerken Arhan'ın annesi Gönül'den Arhan'ın bir sözlüsü olduğunu öğrenir. Bu söz iki ailenin birbirine verdiği bir sözdür, Arhan hiçbir zaman böyle bir söz vermemiştir. Duydukları karşısında İzmir'e dönmeye karar veren Deniz'i Arhan havaalanında durdurur. Onun hayatını geçirmek istediği tek kişi Deniz'dir. Arhan ve Deniz evlenmeye karar verirler. Ancak düğün gecesi Arhan'ın abisi Cemal'in vurulmasıyla bir kabusa döner. Şimdi bulmaları gereken bir katil vardır ve zorluklarla sınanacak aşkları…

GÜZEL AŞKLAR DİYARI OYUNCULARI

Halil Ergün

Özgü Kaya

Burak Berkay Akgül

Meltem Cumbul

Melis Birkan

Ege Kökenli

Özgür Emre Yıldırım

Ekin Aksoy

Berkan Şal

Ali Başar

İbrahim Dizlek

Miray Akay

Yankı Ayhan

Yunus Narin

Ersel Şibil

Mustafa Arda Işık

Işıltı Su Alyanak

Lidya Atlik

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