  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri

YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM İZLE | Yalı Çapkını yeni bölüm tek parça izle - STAR TV Yalı Çapkını son bölüm

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 78. bölümü ekranlara geldi Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 78. bölümü 11 Ekim Cuma günü yayınlandı. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 78. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 00:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM İZLE | Yalı Çapkını yeni bölüm tek parça izle - STAR TV Yalı Çapkını son bölüm

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 78. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 78. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran ve Ferit'in beklenmedik karşılaşması Diyar ve Sinan ile olan ilişkilerini iyice yokuşa sürerken aynı zamanda onları büyük kararlar vermeye iter. Diyar, Ferit'ten Seyran ile kendisi arasında nihai bir seçim yapmasını beklerken Sinan ise Seyran'dan evliliklerini gerçek kılacak o adımı atmasını istemektedir. Seyran duygularını kontrol altında tutmaya çalışırken Ferit ise Diyar ile olan geleceğine dair fırtınalı bir yüzleşme yaşar; Ferit, Diyar'la temiz bir sayfa açmak veya Seyran'la geçmişin devamını getirmek arasında bir seçim yapmak zorundadır

Geçmişine dair karanlık sırlar ile yüzleşen Abidin ise intikamını almaya kararlıdır. Artık Korhanları hiç tahmin edemeyecekleri bir savaş beklemektedir. Düşmanlarının sayısı ve gücü gittikçe artarken birlik olmaktan başka çareleri yoktur.

YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

Bizim Çocuklar Samsun'da kazandı!
Galatasaray'ın yıldızı Ada yolcusu! İşte yeni takımı
DİĞER
Paris'te romantik teklif...Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk evleniyor
IMF'den çarpıcı Türkiye değerlendirmesi: Enflasyon daha da düşecek | Dikkat çeken büyüme tahmin verileri
İşte millilerin grubundaki güncel puan durumu
Yok böyle bir karar! UEFA'dan çifte standart
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella'dan dikkat çeken rotasyon sözleri! Montella'dan dikkat çeken rotasyon sözleri! 00:24
"Bu millet her şeyin en güzelini hakediyor!" "Bu millet her şeyin en güzelini hakediyor!" 00:23
Hakan Çalhanoğlu: Galibiyetin nedeni... Hakan Çalhanoğlu: Galibiyetin nedeni... 00:14
Dzeko Almanya ağlarını sarstı! İşte o gol Dzeko Almanya ağlarını sarstı! İşte o gol 00:12
İrfan Can: Kariyerimin en kolay... İrfan Can: Kariyerimin en kolay... 00:07
Dzeko'nun golü Bosna Hersek'e yetmedi Dzeko'nun golü Bosna Hersek'e yetmedi 00:06
Daha Eski
Sallai'nin golü yetmedi! Sallai'nin golü yetmedi! 00:05
Galler üstünlüğünü koruyamadı! Galler üstünlüğünü koruyamadı! 23:59
İşte millilerin grubundaki güncel puan durumu İşte millilerin grubundaki güncel puan durumu 23:40
Sallai attı G.Saray taraftarı sevindi! Sallai attı G.Saray taraftarı sevindi! 23:39
Beşiktaş evinde hata yapmadı! Beşiktaş evinde hata yapmadı! 22:55
"İlk maçımda galibiyet almak tarif edilemez" "İlk maçımda galibiyet almak tarif edilemez" 22:55