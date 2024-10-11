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Kara Ağaç Destanı 20. bölüm FULL İZLE | TRT 1 Kara Ağaç Destanı son bolüm izle

TRT'nin dizisi Kara Ağaç Destanı yayınlandığı ilk bölümden bu yana izleyicinin dikkatini çekti. “Kara Ağaç Destanı'nda; 1950 ve 1970’li yıllarda Anadolu’nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 20. bölüm izle aramaları hız kazanırken 20. bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 00:35
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Kara Ağaç Destanı 20. bölüm FULL İZLE | TRT 1 Kara Ağaç Destanı son bolüm izle

Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta Cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 20. bölüm izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı 20. bölüm linki haberimizde...

KARA AĞAÇ DESTANI 20. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI 20. BÖLÜM ÖZETİ

Mahkemede Ömer'e idam kararı çıkması için çalışan Celal Ağa istediğini almıştır. Artık Ömer'in ipleri tamamen elindedir. İdam kararının müebbet hapis cezasına çevrilmesi yalnız elindeki belgelerle mümkündür. Sultan her şeyi göze alır ve Celal Ağa'yla anlaşma yaparak teklifini kabul eder. Kadri ve Sultan'ın düğünü yapılacaktır.

Diğer tarafta ise bu haberi alan Ömer çılgına döner. Alaz Ahmet'ten kendisini hapisten kaçırmasını ister. Ömer tüm zorlukları atlatıp düğün gününe kadar hapishaneden kaçmayı başarabilecek midir?

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI

  • Emre Kıvılcım

  • Meltem Akçöl

  • Olgun Şimşek

  • Özlem Conker

  • Arman Uslu

  • Merih Öztürk

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