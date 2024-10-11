Kara Ağaç Destanı 20. bölüm FULL İZLE | TRT 1 Kara Ağaç Destanı son bolüm izle

Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta Cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 20. bölüm izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı 20. bölüm linki haberimizde...

KARA AĞAÇ DESTANI 20. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI 20. BÖLÜM ÖZETİ

Mahkemede Ömer'e idam kararı çıkması için çalışan Celal Ağa istediğini almıştır. Artık Ömer'in ipleri tamamen elindedir. İdam kararının müebbet hapis cezasına çevrilmesi yalnız elindeki belgelerle mümkündür. Sultan her şeyi göze alır ve Celal Ağa'yla anlaşma yaparak teklifini kabul eder. Kadri ve Sultan'ın düğünü yapılacaktır.

Diğer tarafta ise bu haberi alan Ömer çılgına döner. Alaz Ahmet'ten kendisini hapisten kaçırmasını ister. Ömer tüm zorlukları atlatıp düğün gününe kadar hapishaneden kaçmayı başarabilecek midir?

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI