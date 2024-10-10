YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM İZLE | Yalı Çapkını yeni bölüm tek parça izle - STAR TV Yalı Çapkını son bölüm

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 78. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 78. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran ve Ferit'in beklenmedik karşılaşması Diyar ve Sinan ile olan ilişkilerini iyice yokuşa sürerken aynı zamanda onları büyük kararlar vermeye iter. Diyar, Ferit'ten Seyran ile kendisi arasında nihai bir seçim yapmasını beklerken Sinan ise Seyran'dan evliliklerini gerçek kılacak o adımı atmasını istemektedir. Seyran duygularını kontrol altında tutmaya çalışırken Ferit ise Diyar ile olan geleceğine dair fırtınalı bir yüzleşme yaşar; Ferit, Diyar'la temiz bir sayfa açmak veya Seyran'la geçmişin devamını getirmek arasında bir seçim yapmak zorundadır

Geçmişine dair karanlık sırlar ile yüzleşen Abidin ise intikamını almaya kararlıdır. Artık Korhanları hiç tahmin edemeyecekleri bir savaş beklemektedir. Düşmanlarının sayısı ve gücü gittikçe artarken birlik olmaktan başka çareleri yoktur.

YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM İZLE 🎬

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