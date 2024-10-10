GÖNÜL DAĞI 149. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 149. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 149. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 149. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taner eski motivasyonuna geri döner. Amcaoğullarını toplayarak düşündüğü yeni icad fikrinden bahseder. Amcaoğulları hangi icadı yapmaya çalışacaktır?

Asuman, hayallerini gerçekleştirmeye çok yaklaşmıştır. Müzik programında sunuculuk yapacaktır. Program sırasında Asuman neler yaşayacaktır?

Ciritçi Abdullah, Hüseyin'le birlikte İrfan'ı ziyarete gider. İrfan ailesiyle birlikte Almanya'ya geri dönmeye karar vermiştir. İrfan tekrar gurbete gidebilecek midir?

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 149. bölüm fragmanı izle