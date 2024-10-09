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Haberler Dizi Haberleri

Taş Kağıt Makas 18. yeni bölüm izle full kesintisiz | Kanal D Taş Kağıt Makas dizisi son bölüm izle

Taş Kağıt Makas her hafta çarşamba akşamları izleyici karşısına geçiyor. Kanal D'de yayınlanan diziye bu sezonda yeni karakterler de dahil oldu. Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği dizinin yeni bölümüne dair "Taş Kağıt Makas 18. yeni bölüm izle full kesintisiz, Kanal D Taş Kağıt Makas dizisi son bölüm izle" sorguları hız kazandı. Detayları sizler için derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 17:30 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 17:50
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Taş Kağıt Makas 18. yeni bölüm izle full kesintisiz | Kanal D Taş Kağıt Makas dizisi son bölüm izle

Kanal D'nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu çarşamba akşamı 18. bölümü ile ekrana gelecek. Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un, alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesinin konu edildiği dizinin 18. bölümü izleme linki haberimizde...

TAŞ KAĞIT MAKAS 18. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS 18. BÖLÜM ÖZETİ

Umut, Emirkıran Kardeşler'i, Marko'nun cesedinin başında yakalar. Olay yerinde çektiği fotoğraf, artık Emirkıranlar için büyük bir tehdittir. Adem'in varlığı, fotoğrafın gücüyle birleşince Umut için geriye tek bir yol kalır; avukatlığa geri dönmek. Mesleğine geri dönmenin yollarını arayan Umut, hayatının en büyük duruşması için hazırlanmaya başlar.

Marko'nun ölümü ve Umut'un suçüstü yakalaması, Emirkıranlar'da panik havasını başlatır. Umut, tüm dosyaları birleştirip, mahkemeye hazırlanırken; Fecir'in bir karar vermesi gerekir. Hem kardeşini, hem de kendini korumanın bir yolunu bulmak zorundadır. Duruşmaya kısa bir zaman kala, zaman Fecir için daralmaya başlar.

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU NEDİR?

Umut, babasını kurtarmak için çırpınmaktadır. Avukat sıkıntısı yüzünden ne yapacağını şaşıran Umut, Harun'u buluyor. Harun, kirli ve zengin kişilerin avukatı olarak tanınmasından dolayı Umut için riskli bir kişidir. Harun, karmaşık bir dava olduğunu gördüğü olayı kabullenir. Umut ile cezaevindeki babasını görmeye giden Harun, olayı anlamak için Rıza'ya sorduğu sorunun yanıtı karşısında büyük şaşkınlık yaşar.

TAŞ KAĞIT MAKAS 16. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS 18. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI

  • Ekin Koç
  • Serra Arıtürk
  • Ozan Güven
  • Hande Ataizi
  • Burak Yörük
  • Hüseyin Avni Danyal

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