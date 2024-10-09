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Haberler Dizi Haberleri

Sandık Kokusu 30. BÖLÜM FRAGMANI | Show TV Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı

Sandık Kokusu 30. bölüm fragmanı şimdiden izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Show TV'nin popüler dizisi Sandık Kokusu oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla izleyicinin kalbini kazanmış gibi görünüyor. Başrollerini Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın paylaştığı dizide, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta oyuncular da yer alıyor. Sandık Kokusu 30. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimiz. İşte Sandık Kokusu yeni bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 17:50
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Sandık Kokusu 30. BÖLÜM FRAGMANI | Show TV Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın anne-kızı canlandırdığı dizide pek çok başarılı oyuncu da rol alıyor. Sandık Kokusu yeni sezon ilk bölüm tanıtımı epey yankı uyandırmıştı. İzleyiciler ise Sandık Kokusu 30. bölüm fragmanı ile ilgili araştırma yapıyor.

SANDIK KOKUSU 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMLERDE NELER OLDU?

Can'ın mahkemede söyledikleri herksi şoke eder. Karsu, işin içinde Reha'nın olduğunu anlar. Dolduruşa gelen çocuklar ise Karsu'yu suçlamaya devam eder. Hayatı konusunda yeni kararlar alan Karsu, çocukları Reha'ya bırakmaya karar verir.

Dolaşmak için Adalar'a giden Filiz ve Hasan, fırtına çıkınca Adalar'da mahsur kalır. Karsu'dan Bora'nın bir davet düzenlediğini öğrenen Ayça'ya fırsat doğmuştur.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

  • Demet Akbağ
  • Özge Özpirinçci
  • Metin Akdülger
  • Necip Memili
  • Levent Can
  • Mina Akdin
  • Ergun Kuyucu
  • Kayhan Açıkgöz
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