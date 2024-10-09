Sandık Kokusu 29. bölüm izle tek parça | Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm kesintisiz izle

SANDIK KOKUSU 29. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin ilgiyle takip edilen yapımı Sandık Kokusu yeni sezonuyla geri döndü. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi seyirciler anne kız rolünde izliyor. Sandık Kokusu 29. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 9 Ekim Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

SANDIK KOKUSU 29. BÖLÜM İZLE

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SANDIK KOKUSU 29. BÖLÜM ÖZETİ

Can'ın mahkemede söyledikleri herksi şoke eder. Karsu, işin içinde Reha'nın olduğunu anlar. Dolduruşa gelen çocuklar ise Karsu'yu suçlamaya devam eder. Hayatı konusunda yeni kararlar alan Karsu, çocukları Reha'ya bırakmaya karar verir.

Dolaşmak için Adalar'a giden Filiz ve Hasan, fırtına çıkınca Adalar'da mahsur kalır. Karsu'dan Bora'nın bir davet düzenlediğini öğrenen Ayça'ya fırsat doğmuştur.

SANDIK KOKUSU 29. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU 29. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI