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Mehmed: Fetihler Sultanı 19. BÖLÜM FRAGMANI | Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle

TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezona bomba gibi döndü. Dizinin yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. "Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle, Mehmed: Fetihler Sultanı 19. bölüm fragmanı" sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 16:58 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 17:10
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Mehmed: Fetihler Sultanı 19. BÖLÜM FRAGMANI | Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 18. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 19. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 18. bölüm fragmanı izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 19. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmed, Bizans'ın bütün planlarını alt üst ederek Notaras'a gerekli cevabı verdikten sonra fetih hazırlıklarına ara vermeden devam etmektedir. Bununla birlikte çalışmalar sürerken paşalarına da dikkatli olmalarını tembih etmektedir. Bilhassa Baltaoğlu'na koruduğu mevziinin asla terk edilmemesini söyler. Ancak Baltaoğlu, Konstantinos'un tertibinin kurbanı olur. Diğer yandan Çandarlı, yeğeni Hayreddin'in kanının izini sürmekte, her yerde Rizzo'yu aramaktadır. Çandarlı öcünü alabilmek için gözünü karartıp Galata'ya girer.

Konstantinos, Notaras'ın Sırplar ve Karamanoğlu ile kurmak istediği ittifakların boşa çıktığını görür, her şeye rağmen Papa'ya bir mektup yazar. Destek ister. Ancak Papalık bunu reddeder, yalnızca bir kişi hariç: Giovanni Giustianni. Giustianni her şeye rağmen Konstantiniyye'ye doğru yola çıkar

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