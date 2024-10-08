Bahar 20. bölüm fragmanı İZLE FULL | Show TV Bahar dizisi yeni bölüm fragmanı izle

Show TV'nin popüler dizisi Bahar 20. bölüm ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolde yer aldığı dizi genç bir kadının yaşam mücadelesini konu ediniyor. Bahar 20. bölüm fragmanı full izle aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

BAHAR 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seren'in kutlamasının ortasında rahatsızlanmasıyla herkes hamileliğini öğrenir. Aziz Uras başta olmak üzere herkesi şok eden bu haber yüzünden Umay annesine gerçeği söyleyemez.

Seren'in ailesiyle ilgili çekincelerini Bahar ile paylaşması üzerine Bahar, Seren'in annesiyle tanışmaya gider. Son derece zor bir karakter olan Seren'in annesi Efsun, Bahar'ın savaşacağı başka bir cephe açacaktır.

Aziz Uras ve Seren için romantik bir evlilik teklifi planlamada Bahar'a yardım eden Timur, diğer yandan da evin ipotek borcu konusunda para bulmaya çalışır.

Hastanede Süreyya ile, ailede yeni dünürüyle ve Timur ile baş etmeye çalışan Bahar'a iyi gelen tek şey Evren'in aşkıdır.

BAHAR KONUSU NEDİR?

Bahar (Demet Evgar), başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu (Mehmet Yılmaz Ak)'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır. Bahar'ın doktoru Evren (Buğra Gülsoy), onu kurtarmaya kararlıdır.

Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır.

Bahar'ın doktoru Evren, onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur'un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

BAHAR OYUNCULARI