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KARADUT 4. BÖLÜM FRAGMANI | Karadut dizisi yeni bölüm fragmanı izle

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve İrem Helvacıoğlu'nun üstlendiği Karadut dizisi atv'de yayınlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor. Dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen takipçileri "Karadut dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Karadut 4. bölüm fragmanı" sorguları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 13:50
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KARADUT 4. BÖLÜM FRAGMANI | Karadut dizisi yeni bölüm fragmanı izle

atv'nin yeni dizisi Karadut ilgi çekici konusu ve zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Tims&B'nin yapımcılığını üstlendiği diziyi Murat Saraçoğlu yönetiyor. Karadut dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Karadut 4. bölüm fragmanı sorgularının detaylarını sizler için derledik.

KARADUT 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KARADUT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Gördükleriyle sarsılan Çetin, kızına dünyayı dar etmeye başlar. Rutin bir mezarlık ziyaretinde Zuhal'e kestiği cezayla herkesi dehşete düşürür. Erdem ailesi farklı farklı krizlerle boğuşurken hala ayağı alçıda olan Begüm kendisine yeterince ilgi gösterilmemesinden şikayetçidir.

Okulda zor günler yaşamaya devam ederken savunmasına gelen biri sonunda Begüm'ün yüzünü güldürecektir. Alp'in tehditleriyle boğuşan Aslı, şikayetçi olmak ile başına gelenleri saklamak arasında kararsız kalır. Zuhal, Alp'e boyun eğmemesini öğütlerken kardeşlerinden önce babasının iyiliğini düşünen Figen ise Aslı'nın cesaretini kırar. Ancak Alp'in beklenmedik bir hamlesi Aslı'yı kesin bir karar vermeye sürükler.

KARADUT OYUNCULARI KİMLERDİR?

Şükrü Özyıldız

İrem Helvacıoğlu

Aslı İnandık

Burak Dakak

Selin Türkmen

Ebrar Karabakan

Onur Gürçay

Naz Elmas

Rami Narin

Elif Nur Kerkük

Yaşar Aydınlıoğlu

İpek Ayaz Kortunç

Engin Şenkan

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