KARADUT 4. BÖLÜM FRAGMANI | Karadut dizisi yeni bölüm fragmanı izle

atv'nin yeni dizisi Karadut ilgi çekici konusu ve zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Tims&B'nin yapımcılığını üstlendiği diziyi Murat Saraçoğlu yönetiyor. Karadut dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Karadut 4. bölüm fragmanı sorgularının detaylarını sizler için derledik.
KARADUT 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KARADUT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
Gördükleriyle sarsılan Çetin, kızına dünyayı dar etmeye başlar. Rutin bir mezarlık ziyaretinde Zuhal'e kestiği cezayla herkesi dehşete düşürür. Erdem ailesi farklı farklı krizlerle boğuşurken hala ayağı alçıda olan Begüm kendisine yeterince ilgi gösterilmemesinden şikayetçidir.
Okulda zor günler yaşamaya devam ederken savunmasına gelen biri sonunda Begüm'ün yüzünü güldürecektir. Alp'in tehditleriyle boğuşan Aslı, şikayetçi olmak ile başına gelenleri saklamak arasında kararsız kalır. Zuhal, Alp'e boyun eğmemesini öğütlerken kardeşlerinden önce babasının iyiliğini düşünen Figen ise Aslı'nın cesaretini kırar. Ancak Alp'in beklenmedik bir hamlesi Aslı'yı kesin bir karar vermeye sürükler.
KARADUT OYUNCULARI KİMLERDİR?
Burak Dakak
Selin Türkmen
Ebrar Karabakan
Onur Gürçay
Naz Elmas
Rami Narin
Elif Nur Kerkük
Yaşar Aydınlıoğlu
İpek Ayaz Kortunç
Engin Şenkan