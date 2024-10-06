TEŞKİLAT 115. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

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TEŞKİLAT 115. bölüm fragmanı izle

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, 115. bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıkacak. Son bölümüyle büyük beğeni ve merak odağı haline gelen Teşkilat, yeni bölümde de Ömer, Zehra ve Neslihan'ın bambaşka maceralarını konu edecek. İşte Teşkilat 115. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bomba yüklü aracı uzaklaştırmaya çalışan Altay, hayatını tehlikeye atar. Düşmanın amacı bir taraftan tuzak kurup bir taraftan da Makinist'i kaçırmaktır. Makinist'in kaçırılmasını önlemek için herkesi devreye sokan Neslihan, ortaya çıkan krizi çözmeye çalışır. Altay, Makinist'in ve dolayısıyla kardeşinden bir izin peşindeyken Neslihan ile aralarındaki çatışma devam eder. Neslihan ülkenin geleceği olan çantayı geri almaya çalışırken Altay da aradığını bulma yolunda düşmanla burun buruna gelecektir.

Hamdi'nin karanlık dünyadan uzaklaşma kararı Korkut'un operasyonunu etkiler. Fakat Hamdi'ye düzenlenen saldırı Korkut için yeni şanslar doğuracaktır.

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TEŞKİLAT 113. bölüm fragmanı izle