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DEHA 4. BÖLÜM FRAGMANI | Deha dizisi yeni bölüm fragmanı izle - Show TV canlı

Show TV'nin sevilen dizisi Deha son bölümü ile çok konuşuldu. Her hafta pazar akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümü ile ilgili araştırma yapanlar "Deha 4. bölüm fragmanı, Deha dizisi yeni bölüm fragmanı izle" sorguları yapıyor. Dizinin yeni bölümüne dair detayları sizler için derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 10:40 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 10:50
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DEHA 4. BÖLÜM FRAGMANI | Deha dizisi yeni bölüm fragmanı izle - Show TV canlı

Oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla Deha Show Tv ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Dizi Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanını izlemek isteyenler Show TV Deha 4. bölüm fragmanı izle, Deha dizisi yeni bölüm fragmanı izle full sorguları yapıyor. Detaylar haberimizde...

DEHA 4. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

DEHA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Devran'ın ailesi için adalet sağlama planları umduğu gibi gitmez. İskender'i eve getirmesi herkesi darmadağın eder. Üstelik İskender'e oynadığı oyunun sonuçlarının acımasızlığıyla karşı karşıya kaldığında bu defa onunla iş birliği yapmak zorunda kalır.

Gülce, Devran'ı İskender'e bir kez daha heba etmemek için Aysel'in karşısına dikildiğinde eski travmalarıyla yüzleşir. Esme onu toparlamaya çalışırken Devran'ı bu defa daha sert uyarır.

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanıyor.

Cesur, Aysel ve İskender gibi şeytani bir çiftin tek çocuğu olarak, her ikisinin kötücül karakterini kendinde birleştirmiş ve kendini babasından bile koruması gerektiğini çok küçük yaşlarda öğrenmiş bir karakterdir. Devran'ın (Aras Bulut İynemli) hayatlarına girişiyle Cesur için de birçok şey değişecektir.

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli-Devran

Uğur Polat-İskender

Melis Sezen- İmre

Ahsen Eroğlu-Esme

Taner Ölmez-Cesur

Seda Akman-Aysel

Onur Saylak

Zuhal Gencer

Umutcan Ütebay

Emel Göksu

Cenk Kangöz

Taner Rumeli

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