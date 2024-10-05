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Haberler Dizi Haberleri

YALAN 19. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan 19. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. İlk bölümden bu yana büyük beğeni toplayan Yalan yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Kanal D Yalan 19. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 09:23 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 09:30
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YALAN 19. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. Sevilen dizinin başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman ve Eylül Tumbar yer alıyor. Yalan 19. bölüm fragmanı için ise araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...

YALAN 19. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Melike, Hazal'dan duydukları karşısında şoke olurken Hazal panikle kendini affettirmek ister. Fakat o sırada gelen Cengiz'in yaralanma haberiyle apar topar hastaneye giderler. Melike'yi karşısında gören Hülya tüm hıncını ondan almak isteyince iki kardeş bir kere daha karşı karşıya gelir. Yine de bu olaydan ikisinin de şüphelendiği ismin Karacalar olması Hülya'yı düşüncesizce bir hamle yapmaya iter. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hülya, Karacaların öfkesinden nasibini alır. Bu esnada davanın tek tanığı olan Necdet'in ölüm haberini alan Yaman, dosyaya koymak için sağlam deliller arıyordur. Hazal da Necdet'in ölümünden sonra suçluluk hissiyle Yusuf'un kapısına dayanır fakat Yusuf onu rahatlatacağı yerde daha da kendi safına çeker.

YALAN 19. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bu sırada Yusuf, Yaman tarafından da köşeye sıkıştırılır. Yaman, Cengiz'le olan bağlantısı üstüne Aksoylarda CEO olduğunu da öğrenmesiyle Yusuf'un üstüne gider. Yusuf dört bir yandan kuşatılırken Kerim de artık içindeki şüpheleri daha fazla dizginleyemez ve abisine Berrin'le aralarındaki münasebeti sorar, Yusuf bunu incelikle yalanlarken bir yandan da Kerim'in şüpheleriyle birlikte artık bir şeyler yapması gerektiğini anlar. Kadir annesiyle hesaplaşmak isterken Zehra'nın hastalığıyla ilgili doktorun verdiği yeni bilgiler onu şoke eder. Zehra da kendini kötü bir sona hazırladığı için bundan sonra Hazal'ı yanında ister. Hazal ise her şeyi kaybedeceği düşüncesiyle kendi planını çoktan yapmıştır. Zehra'yı da oyuna getiren Hazal'ın yaptığı akıl almaz planı öğrenen Melike bu defa çok sert karşısına dikilir. Hazal, içine düştüğü cehennemden ancak Duru'yu yok ederek çıkacağına inanır. Peki Melike, gözü dönmüş olan Hazal'ı durdurabilecek midir?

YALAN 19. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Aslıhan Güner

  • Feyyaz Duman

  • Eylül Tumbar

  • Yeşim Ceren Bozoğlu

  • Özge Borak

  • Emir Benderlioğlu

  • Serra Pirinç

  • Atakan Hoşgören

  • Renan Bilek

  • Kubilay Tunçer

  • Zeynep Eronat

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