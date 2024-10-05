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KÖR NOKTA YENİ BÖLÜM İZLE | Kör Nokta 3. bölüm full izle

atv'nin yeni sezon dizisi Kör Nokta, konusu ve oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yeni bölümü heyecanla beklenen Kör Nokta, Aslım ve Gece adındaki iki genç kızın hikayesini merkezine alarak büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika olaylarını konu alıyor. İşte Kör Nokta 3. bölüm izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 02:30 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 02:30
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KÖR NOKTA YENİ BÖLÜM İZLE | Kör Nokta 3. bölüm full izle

KÖR NOKTA 3. bölüm izle | Suçun ve suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek bir adalet savaşının hikayesi olan Kör Nokta, ilk bölümüyle seyircilerin ilgi ve merakını kazandı. Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz ve Çağla Boz'un paylaştığı atv dizisinin 3. bölümü merakla bekleniyordu. 5 Ekim Cumartesi günü yayınlanan Kör Nokta 3. bölüm konusu ve izleme linkini sizler için derledik.

👉KÖR NOKTA 3. BÖLÜM İZLE👈

👉KÖR NOKTA TÜM BÖLÜMLER İZLE👈

KÖR NOKTA 3. BÖLÜM KONUSU

İpek, Aslım'ın gözünün içine baka baka kaza gecesini anlatmaya başlar ama Aslım'ın bilmediği, İpek'in Gece'nin tedrisatından geçtiğidir. Böylelikle Aslım, sadece davaya odaklanır. Bu sırada Cihan, İpek'in kaza gecesi nasıl olup da şuurunu tamamen kaybettiğini öğrenmeye çalışacaktır. Kerem ise milyonlarca lira olan borcunu kapatmasının en kestirme yolunun Alptekin'lerle iş birliği yapmak olduğunun farkındadır. Yine de Aslım'la, Uğur'un kayıp telefonunun peşine düşer.

Alptekinler de normalleşmek, bir an evvel rutin hayatlarına dönmek konusunda acelecidir. Gece, onlarla varlıklı insanların kalburüstü bir kulüpte verdikleri partiye gitmek için hazırlanır. Aslım ve Cihan ise beraberliklerinin onuncu yılı için her zaman gittikleri yerde buluşurlar. Aslım, Cihan'a Gece'nin geçmişteki büyük sırrını ve babası Şeref'in neden cezaevinde olduğunu anlatır. Bu sırada Gece, heyecanla gittiği kulüpte büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Elinde sadece Alptekinlere karşı Emre'nin davası vardır ama Aslım davada hiç kimsenin beklemediği bir ters köşeyle hem Gece'yi hem de Alptekin'leri iyice köşeye sıkıştıracak, bütün planları alt üst edecektir.

👉KÖR NOKTA 3. BÖLÜM İZLE👈

👉KÖR NOKTA TÜM BÖLÜMLER İZLE👈

KÖR NOKTA OYUNCULARI

◾Rabia Soytürk

◾İsmail Ege Şaşmaz

◾Çağla Boz

◾Yalçın Hafızoğlu

◾İlayda Çevik

◾Kürşat Alnıaçık

◾Ruhi Sarı

◾Mehtap Bayri

◾Hilmi Özçelik

◾Cansu Fırıncı

◾Görkem Kasal

◾Öyküsu Özyürek

◾Aylin Kabasakal

◾Şendoğan Öksüz

◾Cihangir Köse

◾Erhan Çirçioğlu

◾İrem Bakırtaş

◾Göktan Oktay Göztepe

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