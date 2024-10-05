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Kör Nokta 4. bölüm fragmanı izle | atv Kör Nokta yeni bölüm fragmanı

Başrollerini Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz ve Çağla Boz'un paylaştığı Osman Sınav'ın yeni projesi Kör Nokta, senaryosu ve oyuncu kadrosuyla tüm gözleri üzerine çekti. Sinegraf imzası taşıyan ve yönetmenliğini Yusuf Ömer Sınav’ın üstlendiği Kör Nokta'nın yeni bölüm fragmanı seyirciler tarafından merak ediliyor. İşte Kör Nokta 4. bölüm fragmanı ve konusu...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 09:07 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 09:30
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Kör Nokta 4. bölüm fragmanı izle | atv Kör Nokta yeni bölüm fragmanı

Suçun da suçlunun da birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilen bir adalet savaşını konu akan Kör Nokta, oyuncu kadrosu ve özenle yazılmış senaryosuyla tüm diziseverleri ekran başına kilitledi. Aslım ve Gece'nin hikayesini anlatan dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. İşte detaylar...

👉Kör Nokta 4. bölüm fragmanı tıkla izle👈

KÖR NOKTA GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

İpek, Aslım'ın gözünün içine baka baka kaza gecesini anlatmaya başlar ama Aslım'ın bilmediği, İpek'in Gece'nin tedrisatından geçtiğidir. Böylelikle Aslım, sadece davaya odaklanır. Bu sırada Cihan, İpek'in kaza gecesi nasıl olup da şuurunu tamamen kaybettiğini öğrenmeye çalışacaktır. Kerem ise milyonlarca lira olan borcunu kapatmasının en kestirme yolunun Alptekin'lerle iş birliği yapmak olduğunun farkındadır. Yine de Aslım'la, Uğur'un kayıp telefonunun peşine düşer.

👉Kör Nokta yeni bölüm fragmanı izle👈

Alptekinler de normalleşmek, bir an evvel rutin hayatlarına dönmek konusunda acelecidir. Gece, onlarla varlıklı insanların kalburüstü bir kulüpte verdikleri partiye gitmek için hazırlanır. Aslım ve Cihan ise beraberliklerinin onuncu yılı için her zaman gittikleri yerde buluşurlar. Aslım, Cihan'a Gece'nin geçmişteki büyük sırrını ve babası Şeref'in neden cezaevinde olduğunu anlatır. Bu sırada Gece, heyecanla gittiği kulüpte büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Elinde sadece Alptekinlere karşı Emre'nin davası vardır ama Aslım davada hiç kimsenin beklemediği bir ters köşeyle hem Gece'yi hem de Alptekin'leri iyice köşeye sıkıştıracak, bütün planları alt üst edecektir.

👉Kör Nokta 4. bölüm fragmanı için tıklayın👈

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