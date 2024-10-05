GÖNÜL DAĞI 148. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 148. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 148. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

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GÖNÜL DAĞI 148. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ciritçi Abdullah'ın rahatsızlığının ardından amcaoğulları kasabaya geri döner. Ciritçi iyileşene kadar Taner'in evinde kalacaktır. Kenan ve Veysel arasında nasıl bir gerginlik çıkacaktır?

Halime, Taner'in bir şeyler sakladığından şüphelenir. İrfan, babası için endişelenir ve kasabaya gelir. Halime, İrfan'ın yaşadığını nasıl öğrenecektir?

Ramazan, Asuman için müzik yapımcısının yanına gider. Ramazan müzik yapımcısını ikna edebilecek midir?

Kiraz, Süslü Badegül'ü çalıştırmayı bir türlü beceremez. Sefer'in bu işte bir parmağı olduğunu düşünen Kiraz ne yapacaktır?

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