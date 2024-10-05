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Haberler Dizi Haberleri

GÖNÜL DAĞI 148. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

Gönül Dağı 148. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen dizi bu hafta yine herkese keyifli anlar yaşatacak. TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı bu hafta neler olacağına dair ipucu verecek...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 09:20 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 09:30
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GÖNÜL DAĞI 148. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 148. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 148. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 148. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ciritçi Abdullah'ın rahatsızlığının ardından amcaoğulları kasabaya geri döner. Ciritçi iyileşene kadar Taner'in evinde kalacaktır. Kenan ve Veysel arasında nasıl bir gerginlik çıkacaktır?

Halime, Taner'in bir şeyler sakladığından şüphelenir. İrfan, babası için endişelenir ve kasabaya gelir. Halime, İrfan'ın yaşadığını nasıl öğrenecektir?

Ramazan, Asuman için müzik yapımcısının yanına gider. Ramazan müzik yapımcısını ikna edebilecek midir?

Kiraz, Süslü Badegül'ü çalıştırmayı bir türlü beceremez. Sefer'in bu işte bir parmağı olduğunu düşünen Kiraz ne yapacaktır?

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 147. bölüm fragmanı izle

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