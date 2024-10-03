YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını 78. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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Sinan'ın yalanını yakalayan Seyran'ın işi kabul etmesi, Ferit için büyük bir sürpriz olur. Dedesinin evlilik baskısına maruz kalan Diyar, Ferit'in bu konudaki tutumunu öğrenmeye çabalarken, ikili ilişkileri konusunda bir yol ayrımına gelir. Suna'nın ne sakladığını öğrenmeye çalışan Kazım ise herkesin hayatını değiştirecek şaşırtıcı bir gerçeğin kıyısındadır.

Seyran ve Sinan, ilişkilerinin önemli bir adımını atmaya hazırlanırken Ferit de Diyar ile ilişkisinde yeni bir sayfaya geçmenin hazırlığını yapmaktadır. Ancak oğlu Sinan'ı Seyran'dan ayırmaya çalışan Ayla'nın yaptığı plan Seyran ve Ferit'i hiç beklemedikleri bir anda yeniden karşı karşıya getirecektir.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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