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Haberler Dizi Haberleri

Kara Ağaç Destanı 20. bölüm fragmanı izle FULL | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı İZLE TEK PARÇA

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kara Ağaç Destanı merakla beklenen 19. bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümü izleyenler dizinin fragmanı için yeni bölüm fragmanı araştırmalarına başlandı. Kara Ağaç Destanı 20. bölüm fragmanı izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 22:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 23:10
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Kara Ağaç Destanı 20. bölüm fragmanı izle FULL | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı İZLE TEK PARÇA

TRT'nin yeni soluklu dizisi Kara Ağaç Destanı son bölümü ile izleyicinin dikkatini çekti. "Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 20. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da araştırılıyor. İşte detaylar...

KARA AĞAÇ DESTANI 20. bölüm fragmanı izle

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in mahkeme zamanı gelmiştir. Savcı'nın dosyadan alınmasıyla beraber Ömer için her şey daha da zora girmiştir. Yeni hazırlanan iddianameye göre Ömer için idam istenmektedir. Sultan, Ömer'in kurtulması için büyük bir plan yapar. Herkesin desteğini alan Sultan mahkeme sonunda Ömer'i kurtarabilecek midir?

Öte yandan Celal Ağa ise konağında bulunan belge sebebiyle mahkemeye çağrılır. Bütün derdi kendini aklamak olan Celal Ağa, Ömer'in kurtuluşu için Sultan'a teklifini hatırlatır.

Mahkeme günü geldiğinde herkesin aklında tek bir soru vardır. Celal Ağa'ya Ömer'in bu suçları işleyip işlemediği sorulduğunda cevabı ne olacaktır?

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