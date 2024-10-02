KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON İZLE | Kuruluş Osman 165. son bölüm izle tek parça

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 165. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kuruluş Osman, merakla beklenen 165. son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 165. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı dizi, özellikle tarih severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte Kuruluş Osman dizisi 165. bölüm ile ilgili tüm detaylar...

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KURULUŞ OSMAN 165. BÖLÜM KONUSU

Devlet olan Osman Bey kendi sancağı altında Türk birliğini sağlayıp uçlardaki nüfuzlu beylikleri kendine tabii kılmak istemektedir. Osman Bey'in toyuna katılmak üzere harekete geçen Bayhan Bey ve ezeli düşmanı Begüm Hatun, Osman Bey'e biat edecekler midir? Osman Bey'in kızı Fatma Hatun'a talip olma niyetlerini açık edecekler midir?

Halife hazretlerinin veziri Emir Ömer'in gelişiyle uçlarda büyük bir fırtına kopacaktır. Gelişi sır gibi saklanan Vezir'in neden geldiğini bilmeyen Osman Bey bununla ilgili ne yapmayı düşünmektedir?

Vezir Emir Ömer, uçlara gelir gelmez Karesi Bey'e, gizli bir bilgi olarak kutsal emanetlerin çalındığını söyler. Karesi Bey emanetleri kimin çaldığını sorgular.

Karesi Bey'in kutsal emanetleri bulmak için ilk hamlesi ne olacaktır? Osman Bey'e buyruğu altına girmeyi teklif eden Karesi Bey, Osman Bey'in cevabı sonrası ne yapacaktır?

Osman Bey'in uçlarda her gecen gün topraklarını büyütmesi sonrası köşeye sıkışan Bizans'ın son umudu Komutan Lucas olmuştur. Kutsal emanetleri elinde tutan Komutan Lucas'ın, adalet ve merhamet söylemleriyle uçlara gelişi büyük yankı uyandırır. Lucas, Türklere karşı büyük bir oyun içindedir.

Komutan Lucas, Kayı'ları iyi tanıdığını bildiği Holofira'yı yanına çekmek ister. Holofira, Lucas'a ne cevap verecektir? Kader, Holofira ve Orhan Bey'in yollarını tekrar nasıl kesiştirecektir?

Öte yandan fütühata devam eden Osman Bey'in, fethetmek için surlarına dayandığı kalede Alaeddin Bey kafes içinde kaleye siper edilmiştir. Osman Bey bu alçakça oyuna karşı şimdi ne yapacaktır?

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KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)