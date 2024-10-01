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Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı | Bir Gece Masalı 6. bölüm fragmanı izle full

ATV ekranlarından seyirci karşısına geçen Bir Gece Masalı her hafta Salı akşamları ilgiyle takip ediliyor. Bir Gece Masalı son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar başladı. Bir Gece Masalı 6. bölüm fragmanı izle, atv Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı sorguları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 14:50 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 14:50
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Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı | Bir Gece Masalı 6. bölüm fragmanı izle full

Aşk, dram ve entrika dolu bir hayatın kapılarını açan "Bir Gece Masalı" dizisinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryoyu Eda Tezcan kaleme aldı. Bir Gece Masalı 6. bölüm fragmanı izle aramaları hız kazanırken diziye dair detayları sizler için derledik.

BİR GECE MASALI 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİR GECE MASALI GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Yılmaz'ların gerçek amacını öğrenen Mahir, annesi ve Canfeza'yı alarak köşkü terk eder. Arkadaşı Salih'in yardımıyla yerleştikleri evde Mahir ve Canfeza ilk kez duygularıyla böylesine açıkça yüzleşir.

Aralarındaki aşk dile dökülmüştür artık. Onlar belki de en mutlu günlerini geçirirken Yılmaz ailesi Haroğulları tarafından köşeye sıkıştırılır. Kürşat'ın geri dönmesi ise Canfeza'nın duygularını alt üst eder.

BİR GECE MASALI KONUSU NEDİR?

Babası görev yeri Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilen Mahir, yirmi yıl sonra bir komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre döner. Ancak şehre geldiği ilk gün mistik bir şekilde tanıştığı güzeller güzeli bir Yörük kızına aşık olur.

Adını bir türlü öğrenemediği bu masal perisi gibi kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan aşık olduğu Şehrazad'ı ararken bir yandan babasının katili Kürşat Kilimci'nin açık vermesini bekleyen Mahir beklediği fırsatı Kürşat'ın kızının düğününde yakalayacağını anlar.

Ancak henüz bilmese de bu düğün Mahir'in hayatının sonsuza kadar değişeceği ve bir gece masalının başlayacağı yerdir.

BİR GECE MASALI OYUNCULARI

  • Burak Deniz
  • Su Burcu Yazgı Coşkun
  • Gürkan Uygun
  • Mesut Akusta
  • Rüçhan Çalışkur
  • Kenan Bal
  • Yıldız Kültür
  • Özlem Türkad
  • Eren Vurdem
  • İrem Altuğ
  • Kerem Aslanoğlu
  • Emel Çölgeçen
  • Ecem Çalhan
  • Nazan Diper

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