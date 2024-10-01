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Haberler Dizi Haberleri

Bahar 18. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk bölümü için "Bahar 18. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 01:18
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Bahar 18. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 18. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

BAHAR 18. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Bahar ve Timur'un riskli ameliyatının üzerindne bir ay geçmiştir. Yeni Hayata Merhaba partisinde sevdikleriyle eğlenen Bahar'ın neşesi, tatsız bir olayla yarım kalır. Büyük bir sırrı herkesten saklamanın ağırlığı altında ezilen Bahar'ı hastanede zor günler bekliyordur.

BAHAR 18. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

  • Demet Evgar

  • Buğra Gülsoy

  • Mehmet Yılmaz Ak

  • Hatice Aslan

  • Ecem Özkaya

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