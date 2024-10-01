  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri

Bahar 18. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk bölümü için "Bahar 18. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 14:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bahar 18. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluşuyor. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 18. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

BAHAR 18. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Bahar ve Timur'un riskli ameliyatının üzerindne bir ay geçmiştir. Yeni Hayata Merhaba partisinde sevdikleriyle eğlenen Bahar'ın neşesi, tatsız bir olayla yarım kalır. Büyük bir sırrı herkesten saklamanın ağırlığı altında ezilen Bahar'ı hastanede zor günler bekliyordur.

BAHAR 18. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

  • Demet Evgar

  • Buğra Gülsoy

  • Mehmet Yılmaz Ak

  • Hatice Aslan

  • Ecem Özkaya

Buruk biletini kesmişti! Jelert'in yerine geliyor
Medina'da mutlu son! İşte bonservis bedeli
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’ın devre arasındaki ilk bombası belli oldu! 90 milyonluk dünya yıldızı imzayı atacak…
CHP 'Özgür'leşti! Özel'den vekillere "Erdoğan Meclis'e geldiğinde ayağa kalkın" talimatı
G.Saraylıları kızdıracak Osimhen açıklaması!
Beşiktaş çok istemişti ocakta G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayseri'den Burak Yılmaz'a teşekkür! Kayseri'den Burak Yılmaz'a teşekkür! 14:14
Arda Güler R. Madrid'den ayrılıyor mu? Arda Güler R. Madrid'den ayrılıyor mu? 13:59
Manisa'da ilginç kahvehane! G.Saray kazandığı zaman... Manisa'da ilginç kahvehane! G.Saray kazandığı zaman... 12:23
ŞİFRESİZ MAÇLAR 1 EKİM ŞİFRESİZ MAÇLAR 1 EKİM 12:08
Medina'da mutlu son! İşte bonservis bedeli Medina'da mutlu son! İşte bonservis bedeli 12:06
Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! 11:48
Daha Eski
Banza performansıyla beğeni topladı! Banza performansıyla beğeni topladı! 11:45
G.Saraylıları kızdıracak Osimhen açıklaması! G.Saraylıları kızdıracak Osimhen açıklaması! 11:43
Sturm Graz - Club Brugge maçı ne zaman? Sturm Graz - Club Brugge maçı ne zaman? 11:16
Liverpool - Bologna maçı ne zaman? Liverpool - Bologna maçı ne zaman? 11:10
Lille - Real Madrid maçı ne zaman? Lille - Real Madrid maçı ne zaman? 11:06
Göztepe 6 ay sonra mağlup oldu! Göztepe 6 ay sonra mağlup oldu! 11:05