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Mehmed: Fetihler Sultanı 17. BÖLÜM İZLE FULL | TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonuyla izleyici karşısına geçti. Sezon arasında olduğu süre boyunca arama motorlarında sıkıkla araştırılan dizi 16. bölümü ile yayınlanıyor. TRT 1'de Salı akşamları ekrana gelen dizi Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanıyor. Mehmet: Fetihler Sultanı 17. bölüm izleme linki ve son bölüme dair detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 13:52 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 14:10
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Mehmed: Fetihler Sultanı 17. BÖLÜM İZLE FULL | TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitleyecek. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 17. bölüm izleme linki haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 17. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI 16. BÖLÜM ÖZETİ

Mehmed, Amiral Rizzo'nun ihaneti ve Hayrettin'in ölümü üzerine bir intikam planı yapar. Mehmed'e göre Rizzo'nun, Pontus Rum İmparatorluğu'na sığınmaktan başka çaresi yoktur. Pontus İmparatorluğu ya Rizzo'yu verecek ya da Osmanlı'nın gazabına uğrayacaktır. Rizzo, yeğeninin ölümüne neden olduğu için Çandarlı'nın da hedefindedir. Mehmed, Rizzo'ya ihanetinin bedelini sorabilecek mi? Yeğenini elleriyle öldürmek zorunda kalan Çandarlı, Rizzo'dan intikamını alabilecek mi?

Bizans'ta büyük kuşatma öncesinde yeni dengeler kurulmaktadır. İmparator Konstantinos'un şehre davet ettiği Notaras, ayağının tozuyla Osmanlı'yı köşeye sıkıştıracak şeytani hamleler yapmaya başlamıştır. Bu hamlelerden biri Sırbistan Krallığı diğeri ise Karaman Beyliği ile kurulacak ittifaklar olacaktır. Notaras, kurmaya çalıştığı şer ittifakında başarı olacak mı? Sırbistan, Osmanlı'ya ihanet edecek mi? Tüm bu olanlar, Osmanlı'nın kuşatma planlarını nasıl etkileyecek?

Harem'de ise Notaras'ın kurmak istediği ittifak girişiminin yankıları hissedilmektedir. Bizans'ın Sırbistanla ittifak girişimi Mara Hatun'u; Karamanla ittifak girişimi ise Gülşah Hatun'u bir girdabın içine sokmuştur. Kendilerini Mehmed'e karşı mahcup hisseden Mara ve Gülşah, bu sadakat sınavdan geçebilecek mi? Harem'de yaşanan bu gerilim, bir çatırdamaya yol açacak mı?

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