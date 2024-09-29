📺TEŞKİLAT 113. BÖLÜM İZLE | Teşkilat son bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 113. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 113. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 113. yeni ve 29 Eylül Pazar günü yayınlanacak son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

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TEŞKİLAT 113. BÖLÜM ÖZETİ

Kız kardeşinin hayatta olduğu ihtimalini duyan Altay'ın gözü döner ve kardeşi hakkında bildiklerini öğrenmek için Makinist'i için tehdit eder. Makinist'in konuşmalarının bir oyun olduğunu düşünen Neslihan ise endişelidir. Söz konusu kardeşi olduğunda Altay'ın neler yapabileceğinin farkındadır. Bu durum Neslihan ile Altay'ı karşı karşıya getirir.

Görevinin ilk kısmını tamamlayan Korkut artık Hamdi'nin evindedir. Korkut adımlarını dikkatle atarken durumunu her an rapor etmektedir.

Neslihanlar çalınan çantanın peşindeyken düşmanlar da bu çantayı açacak şifreyi bulmaya çalışır. Altay ise kardeşine neler olduğunu öğrenmeyi amaçlarken tehlikeyle burun buruna gelecektir.

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