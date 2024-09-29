Oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla Deha Show Tv ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Dizi Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanıyor. Dizinin 3. bölümünü izlemek isteyenler Show TV Deha 3. bölüm izle, Deha dizisi son bölüm izle full sorguları yapıyor. Detaylar haberimizde...
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DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanıyor.
Cesur, Aysel ve İskender gibi şeytani bir çiftin tek çocuğu olarak, her ikisinin kötücül karakterini kendinde birleştirmiş ve kendini babasından bile koruması gerektiğini çok küçük yaşlarda öğrenmiş bir karakterdir. Devran'ın (Aras Bulut İynemli) hayatlarına girişiyle Cesur için de birçok şey değişecektir.
DEHA DİZİSİ OYUNCULARI
Aras Bulut İynemli-Devran
Uğur Polat-İskender
Melis Sezen- İmre
Ahsen Eroğlu-Esme
Taner Ölmez-Cesur
Seda Akman-Aysel
Onur Saylak
Zuhal Gencer
Umutcan Ütebay
Emel Göksu
Cenk Kangöz
Taner Rumeli