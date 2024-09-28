YALAN 18. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. Sevilen dizinin başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman ve Eylül Tumbar yer alıyor. Yalan 18. bölüm fragmanı için ise araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...

YALAN 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Cengiz'in tutuklanmasıyla birlikte, Hazal'ın Hülya'ya arka çıkması Melike'yi kahretmiştir. Melike bu hislerle yanıp tutuşurken Hazal, Hülya'dan cinayete dair çok büyük bir gerçeği öğrenir. Hazal'ın hayatı allak bullak olmuşken Kadir de Hazal'ın Melike'ye yalan söylediğinden şüphelenmeye başlamıştır. Yaman ise Cengiz meselesine iyice odaklanmıştır. Kahveci Nejdet'ten daha fazla bilgi alacağından emindir. Necdet tehlikesinin büyümesi Hülya'yı çıkmaza sokarken; Hazal çareyi Yusuf'tan yardım istemekte bulur.

YALAN 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bu sırada Melike'nin şirkete gelişi Duru'yu ve Berrin'i huzursuz etmiş; Cengiz'in tutuklanmasıyla eş zamanlı oluşu da her şeyin ortaya çıkacağı korkusuyla Berrin'i köşeye sıkıştırmıştır. Bir yandan da Yusuf'la olan birlikteliği neredeyse ifşa olmuş, Kerim'in kafasındaki soru işaretleri büyümüştür. Duru ise hem babasının acısını unutmak hem de Yusuf'un yeni fikirlerini hayata geçirmek için kendini işine verir. Melike'yi hala itmeye de devam eder. Çaresiz kalan Melike, Duru konusunda Tuna'dan yardım ister ve ona hayatının sırrını verir. Melike artık yürüdüğü bu zorlu yolun biteceğine dair umut doluyken; Necdet'in Yaman'la görüşemeden saldırıya uğraması tüm dengeleri bozar. Cengiz de kurtulacağı günü iple çekerken cezaevinde onu da tatsız bir sürpriz beklemektedir. Diğer yandan Hazal da kendi planını uygulamakta ve hayatını değiştirecek adımları atmaktadır. Hazal'ın yaptıkları Kadir tarafından anlaşıldığındaysa Hazal her şeyi itiraf etmek zorunda kalacaktır. Ancak büyük şoku tüm bunları öğrenen Melike yaşayacaktır.

YALAN 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?