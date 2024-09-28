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Yalan 17. bölüm İZLE FULL | Kanal D Yalan dizisi 16. yeni bölüm tek parça HD

Kanal D'nin yeni dizisi Yalan 17. bölümü ile izleyicinin karşısına çıkacak. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan, Hakan İnan yönetmenliğinde çekiliyor. Kanal D Yalan dizisi 17. bölüm tek parça araştırmaları hız kazanırken kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Yalan 17. bölüm full izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 11:30
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Yalan 17. bölüm İZLE FULL | Kanal D Yalan dizisi 16. yeni bölüm tek parça HD

Ekranların yeni dizisi Yalan, Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 17. yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Yalan dizisi, kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalan 17. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

YALAN 17. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN 17. BÖLÜM KONUSU

Cengiz'in tutuklanmasıyla birlikte, Hazal'ın Hülya'ya arka çıkması Melike'yi kahretmiştir. Melike bu hislerle yanıp tutuşurken Hazal, Hülya'dan cinayete dair çok büyük bir gerçeği öğrenir. Hazal'ın hayatı allak bullak olmuşken Kadir de Hazal'ın Melike'ye yalan söylediğinden şüphelenmeye başlamıştır. Yaman ise Cengiz meselesine iyice odaklanmıştır. Kahveci Nejdet'ten daha fazla bilgi alacağından emindir. Necdet tehlikesinin büyümesi Hülya'yı çıkmaza sokarken; Hazal çareyi Yusuf'tan yardım istemekte bulur.

YALAN YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bu sırada Melike'nin şirkete gelişi Duru'yu ve Berrin'i huzursuz etmiş; Cengiz'in tutuklanmasıyla eş zamanlı oluşu da her şeyin ortaya çıkacağı korkusuyla Berrin'i köşeye sıkıştırmıştır. Bir yandan da Yusuf'la olan birlikteliği neredeyse ifşa olmuş, Kerim'in kafasındaki soru işaretleri büyümüştür. Duru ise hem babasının acısını unutmak hem de Yusuf'un yeni fikirlerini hayata geçirmek için kendini işine verir. Melike'yi hala itmeye de devam eder. Çaresiz kalan Melike, Duru konusunda Tuna'dan yardım ister ve ona hayatının sırrını verir. Melike artık yürüdüğü bu zorlu yolun biteceğine dair umut doluyken; Necdet'in Yaman'la görüşemeden saldırıya uğraması tüm dengeleri bozar. Cengiz de kurtulacağı günü iple çekerken cezaevinde onu da tatsız bir sürpriz beklemektedir. Diğer yandan Hazal da kendi planını uygulamakta ve hayatını değiştirecek adımları atmaktadır. Hazal'ın yaptıkları Kadir tarafından anlaşıldığındaysa Hazal her şeyi itiraf etmek zorunda kalacaktır. Ancak büyük şoku tüm bunları öğrenen Melike yaşayacaktır.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Aslıhan Güner

  • Feyyaz Duman

  • Eylül Tumbar

  • Yeşim Ceren Bozoğlu

  • Özge Borak

  • Emir Benderlioğlu

  • Serra Pirinç

  • Atakan Hoşgören

  • Renan Bilek

  • Kubilay Tunçer

  • Zeynep Eronat

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