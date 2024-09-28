KÖR NOKTA 2. bölüm izle | atv Kör Nokta 2. yeni bölüm izle - Kör Nokta tek parça izleHD

KÖR NOKTA 2. bölüm izle | Suçun ve suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek bir adalet savaşının hikayesi olan Kör Nokta, ilk bölümüyle seyircilerin ilgi ve merakını kazandı. Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz ve Çağla Boz'un paylaştığı atv dizisinin 2. bölümü merakla bekleniyor. 28 Eylül Cumartesi günü yayınlanacak Kör Nokta 2. bölüm konusu ve izleme linkini sizler için derledik.

👉KÖR NOKTA 2. BÖLÜM İZLE👈

KÖR NOKTA 2. BÖLÜM KONUSU

Aslım, öfkesini zapt edememiş ve Alptekin'lerin evine girerek önüne gelen ne varsa yıkıp geçmiştir. Şimdi nezarettedir. Dışarı çıkması ise Gece'nin iki dudağının arasından çıkacak sözcüklere bakmaktadır. Oysa Gece, kaza sonrası kendi planını uygulayıp yıllarca yaşadığı yoksul hayattan kurtulma derdindedir. Fakat abisi Emre cezaevinde pişmanlık içinde kıvranmaktadır ve gerçeği itiraf etmesi an meselesidir. Tam da bu yüzden Alptekinler Emre'yi dizginleyecek sürpriz birini koğuşa göndererek olaya müdahale ederler.

Bu sırada Cihan'ın sert müdahalesi ile Aslım dışarı çıkar ama artık bütün sevdiklerine karşı savaşmak zorunda olduğunun farkındadır. Aslım'ın bu savaşı kazanmasının tek yolu ise acısını ve öfkesini zapt edebilmesidir. Cihan, Aslım'dan vazgeçmemekte o kadar kararlıdır ki babasıyla karşı karşıya gelir. Babasının tüm ısrarlarına rağmen hem İpek'i kurtaracak hem de Aslım'ın adalet arayışına katkı sağlayacak bir formül arayacaktır. Fakat Aslım'ın hayatına beklenmedik biri girer, Uğur'un abisi Kerem… Kerem, Aslım'a davayı kazandıracak çok önemli bir bilgi verir. Kerem ve Aslım'ın bir araya gelmesi Cihan'ı çileden çıkarır. Bu sırada İpek, her şeyi itiraf etmek üzere Aslım'ın karşısına çıkar. Fakat bu karşılaşma Cihan ve Aslım'ın ilişkisini geri dönülmez bir çıkmaza sürükleyecektir…

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KÖR NOKTA OYUNCULARI

◾Rabia Soytürk

◾İsmail Ege Şaşmaz

◾Çağla Boz

◾Yalçın Hafızoğlu

◾İlayda Çevik

◾Kürşat Alnıaçık

◾Ruhi Sarı

◾Mehtap Bayri

◾Hilmi Özçelik

◾Cansu Fırıncı

◾Görkem Kasal

◾Öyküsu Özyürek

◾Aylin Kabasakal

◾Şendoğan Öksüz

◾Cihangir Köse

◾Erhan Çirçioğlu

◾İrem Bakırtaş

◾Göktan Oktay Göztepe