YALI ÇAPKINI 77. BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını 73. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oğlunun Seyran ile evliliğine hiç sıcak bakmayan Ayla, onları ayırmak için planlar yapmaya başlar. Ferit, çizimleri çok beğenilen Seyran'ı birlikte çalışmaya ikna etmek için yoğun bir çaba gösterir. Ancak Seyran, Sinan ile ilişkisinden dolayı bu teklifi sıcak karşılamaz. Büyük bir sırrın peşine düşen Kazım, hedefine adım adım daha da yaklaşır. Seyran ve Sinan'ın ailelerine verdiği haber herkes için soğuk duş etkisi yaratır. Sinan'la birlikte yeni ve güzel bir hayat kurmak isteyen Seyran, kendini hiç beklemediği bir tuzağın içinde bulur. Şirket için hayati bir anlaşmanın eşiğine gelen Ferit, imkansız görünen bir şartın koşulmasıyla her şeyin bittiğini düşünür. Fakat hiç beklemediği bir anda bir sürpriz yaşanır.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

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