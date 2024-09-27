Kara Ağaç Destanı 19. bölüm fragmanı izle FULL | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı İZLE TEK PARÇA

TRT'nin yeni soluklu dizisi Kara Ağaç Destanı son bölümü ile izleyicinin dikkatini çekti. "Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 18. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da araştırılıyor. İşte detaylar...

KARA AĞAÇ DESTANI 19. bölüm fragmanı izle

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KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesi herkesi şaşkına çevirir. Sultan, Ömer'in masum olduğunu, her şeyi Celal Ağa'nın yaptığını ispatlamak için çabalar. Savcı da Sultan'a destek verir ve Celal Ağa'nın konağında arama emri çıkartır. Bunu haber alan Celal Ağa ne yapacaktır? Savcı ve Sultan konakta bir delil bulabilecekler midir?

Asiye konakta hapis hayatı yaşarken Celal Ağa'nın ona yeni bir bedel ödeteceğinden habersizdir. Naile'nin kaderi ise İlyas'ın ellerindedir. Asiye ile vedalaşan Naile'ye İlyas merhamet edecek midir?