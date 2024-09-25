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Haberler Dizi Haberleri

Sandık Kokusu 29. BÖLÜM FRAGMANI | Show TV Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı

Sandık Kokusu 29. bölüm fragmanı şimdiden izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Show TV'nin popüler dizisi Sandık Kokusu oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla izleyicinin kalbini kazanmış gibi görünüyor. Başrollerini Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın paylaştığı dizide, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta oyuncular da yer alıyor. Sandık Kokusu 29. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimiz. İşte Sandık Kokusu yeni bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 21:30 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 21:40
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Sandık Kokusu 29. BÖLÜM FRAGMANI | Show TV Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın anne-kızı canlandırdığı dizide pek çok başarılı oyuncu da rol alıyor. Sandık Kokusu yeni sezon ilk bölüm tanıtımı epey yankı uyandırmıştı. İzleyiciler ise Sandık Kokusu 29. bölüm fragmanı ile ilgili araştırma yapıyor.

SANDIK KOKUSU 29. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMLERDE NELER OLDU?

Filiz, yeni evinde kutlama yemeği vermeye kara verir. Gülnaz da kendi yöresine uygun yemekler yapmaya başlayınca ortalık adeta yemek yarışmasına döner. Hasan, yemeğe Bora'yı da davet eder. Bora'ya göz koyan Ayça, yemek boyu onunla sohbet etmeye çalışır.

Nazlı, kursa kayıt yaptırır yaptırmaz Gülnaz'ın gidiş bileti alınır. Gideceğini duyan Gülnaz, hasta numarası yapmaya başlar. Hastaneye giden Gülnaz'ın 2 aylık hamile olduğu ortaya çıkar. Hasan, Filiz'e Kemal'i bir süre oyalayacak sahte belgeler vermiştir.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

  • Demet Akbağ
  • Özge Özpirinçci
  • Metin Akdülger
  • Necip Memili
  • Levent Can
  • Mina Akdin
  • Ergun Kuyucu
  • Kayhan Açıkgöz
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