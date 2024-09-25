Sandık Kokusu 28. bölüm izle tek parça | Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm kesintisiz izle

SANDIK KOKUSU 28. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin ilgiyle takip edilen yapımı Sandık Kokusu yeni sezonuyla geri döndü. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi seyirciler anne kız rolünde izliyor. Sandık Kokusu 28. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 25 Eylül Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

SANDIK KOKUSU 28. BÖLÜM İZLE

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SANDIK KOKUSU 18. BÖLÜM ÖZETİ

Filiz, yeni evinde kutlama yemeği vermeye kara verir. Gülnaz da kendi yöresine uygun yemekler yapmaya başlayınca ortalık adeta yemek yarışmasına döner. Hasan, yemeğe Bora'yı da davet eder. Bora'ya göz koyan Ayça, yemek boyu onunla sohbet etmeye çalışır.

Nazlı, kursa kayıt yaptırır yaptırmaz Gülnaz'ın gidiş bileti alınır. Gideceğini duyan Gülnaz, hasta numarası yapmaya başlar. Hastaneye giden Gülnaz'ın 2 aylık hamile olduğu ortaya çıkar. Hasan, Filiz'e Kemal'i bir süre oyalayacak sahte belgeler vermiştir.

SANDIK KOKUSU 28. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU 28. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

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