  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri

Mehmed: Fetihler Sultanı 16. BÖLÜM İZLE FULL | TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonuyla izleyici karşısına geçti. Sezon arasında olduğu süre boyunca arama motorlarında sıkıkla araştırılan dizi 16. bölümü ile yayınlanıyor. TRT 1'de Salı akşamları ekrana gelen dizi Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanıyor. Mehmet: Fetihler Sultanı 16. bölüm izleme linki ve son bölüme dair detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 15:54 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 16:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mehmed: Fetihler Sultanı 16. BÖLÜM İZLE FULL | TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitleyecek. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 16. bölüm izleme linki haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 16. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI 16. BÖLÜM ÖZETİ

Konstantiniyye kuşatması önündeki birçok engeli ortadan kaldıran Mehmed, büyük sefer için gün saymaktadır. Bütün vezirlerini ve reayayı bu uğurda bir çarpan yüreklerle birleştirmiştir. Kuşatma için birçok askeri unsurun yanında donanmasını da güçlendiren Mehmed, donanmayı Baltaoğlu'na teslim etmiştir. Ancak Baltaoğlu'nun çözmesi gereken bir mesele vardır. O da yıllar önce ayrılmak zorunda kaldığı kardeşi, Konsül kadırgalarının başındaki amiral Rizzo'yla kavuşmaktır.

Rizzo, birçok kapıyı açacak bir anahtardır. Çandarlı bunu bildiği için bir oyunla Rizzo'yu Osmanlı'ya minnettar hale getirir. Mehmed de kuşatma öncesi en büyük planını Rizzo üzerine kurar. Rizzo, minnettarlığının karşılığı olarak Mehmed'e yardım edecek mi? Hayati önem taşıyan bu vazifeyi kabul edecek mi?

Kuşatma hazırlıkları Harem'de devam etmektedir. Mara, Bahar ve Gülşah başta olmaz üzere, Harem'deki hatunlar kuşatma için çalışmaktadır. Bir yandan bu gayretler sürerken diğer yandan doğum heyecanı yaşanır. Gülşah'ın karnı burnundadır. Yakın zamanda bir çocuk dünyaya getirecektir. Doğacak çocuk erkek mi kız mı olacaktır? Merakla beklenmektedir. Bu Harem'deki tüm dengeleri değiştirecek bir hadisedir.

Bizans'ta ise Osmanlı korkusu, gitgide daha da hissedilmekte, bunu dair önlemler alınmakta ve çareler aranmaktadır. Konstantinos, yalnız başına kalmış ve doğru kararlar alamamaktadır. Bu durum, üstadı Plethon tarafından fark edilerek Konstantinos'a Notaras'ı geri çağırması için sert bir dille tavsiye verilmiştir. Konstantinos, Notaras'ı geri çağıracak mı? Notaras, bütün olanlara rağmen geri dönecek mi? Bu durum Bizans'ta taşları nasıl oynatacak?

Zaha ile ilgili şok gerçek! G.Saray'dan ayrılma sebebi...
F.Bahçeli yıldızlar Avrupa devlerini şaşkına çevirdi!
DİĞER
Karadut'ta Zuhal'in büyük sırrı ne?
Mansur 'Savaş' dedi! İmamoğlu'nun davasından sonra harekete geçecek... "Anketlerde Ekrem'den daha fazla oy alıyorum"
F.Bahçe'de Kostic gelişmesi! O maçta sahada
Dev derbi sonrasında G.Saray'dan flaş karar! 5 futbolcu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Kostic gelişmesi! O maçta sahada F.Bahçe'de Kostic gelişmesi! O maçta sahada 15:46
Zaha ile ilgili şok gerçek! G.Saray'dan ayrılma sebebi... Zaha ile ilgili şok gerçek! G.Saray'dan ayrılma sebebi... 15:17
Ciccolini ile yollar ayrıldı Ciccolini ile yollar ayrıldı 14:57
Galatasaray - Panathinaikos basketbol maçı detayları! Galatasaray - Panathinaikos basketbol maçı detayları! 14:48
Galatasaray - PAOK maçı ne zaman? Galatasaray - PAOK maçı ne zaman? 14:35
Barcelona - Getafe maçı ne zaman? Barcelona - Getafe maçı ne zaman? 14:15
Daha Eski
Girona - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Girona - Rayo Vallecano maçı ne zaman? 14:12
Anderlecht - Ferencvaros maçı ne zaman? Anderlecht - Ferencvaros maçı ne zaman? 14:06
Ludogorets - Slavia Prag maçı ne zaman? Ludogorets - Slavia Prag maçı ne zaman? 14:02
Nice - Real Sociedad maçı ne zaman? Nice - Real Sociedad maçı ne zaman? 13:59
Manchester United - Twente maçı ne zaman? Manchester United - Twente maçı ne zaman? 13:54
F.Bahçe'de Union SG maçı hazırlıkları F.Bahçe'de Union SG maçı hazırlıkları 13:53